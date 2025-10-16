日本金融厅宣布 明确禁止加密资产领域内幕交易

作者 Allen Li 最后更新: 十月 16, 2025

日本金融厅（FSA）于15日宣布，计划引入一项新规，明确禁止加密资产领域的内幕交易。

据《日本经济新闻》报道，此举旨在通过修订《金融商品交易法》，以强化投资者保护。

将加密资产重新归类为“金融商品”

金融厅正推进相关计划，拟将比特币（BTC）等加密资产，从现行《资金结算法》下的“支付手段”，重新归类为《金融商品交易法》中的“金融商品”。此举是为了使法律体系更加贴合现实市场状况——加密货币如今更多是作为投资标的进行交易，而非单纯支付手段。

金融厅工作小组的资料指出，“将加密货币视为支付手段的监管框架，已与市场实际脱节”。若修法落地，未来将如同股票一样，明确禁止基于未公开信息的不公正交易。

监管与处罚机制

监管和调查工作将由证券交易等监察委员会（SESC）负责。一旦确认违规，SESC将有权命令当事人缴纳罚款。

此次监管强化的背景，是日本国内加密市场的迅速扩张。截至2025年1月，日本国内活跃的加密资产账户数已达到约734万个，是五年前的约3.6倍。同时，与欺诈性加密投资相关的投诉也不断上升，社会上对更强监管的呼声日益高涨。

此外，现行由加密资产交易所及日本加密资产交易业协会（JVCEA）主导的自律监管体系，被认为在交易数据监控方面仍存在不足。除国内因素外，国际监管趋势也对日本的政策走向产生影响。

金融厅文件中提及了欧盟的《加密资产市场监管法案》（MiCA），以及美国针对前Coinbase员工的首例加密货币内幕交易起诉案，认为全球范围内正加速将加密货币视为投资资产并建立相应监管框架。

展望：预计2026年提交修法草案

金融厅计划在2025年底前，通过工作小组的讨论确定监管细节，并于2026年通常国会上提交《金融商品交易法》修正案。这项改革可能成为比特币等加密资产发展进程中的关键转折点。

新规将禁止发行方或交易所利用未公开的新业务信息进行交易。此外，除目前必须注册的交易所外，未来可能要求从事加密投资招揽业务的企业也必须登记在案。

整体而言，这一举措被视为日本将加密资产正式确立为新型资产类别、强化投资者保护、并促进市场健康发展的重要一步。