BTC $110,891.82 -1.94%
ETH $4,007.43 -4.33%
USDT $1.00 0.01%
XRP $2.41 -4.31%
SOL $193.33 -6.13%
TRX $0.32 0.56%
SHIB $0.000010 -4.14%
Cryptonews 新闻

日本金融厅宣布 明确禁止加密资产领域内幕交易

作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

日本金融厅（FSA）于15日宣布，计划引入一项新规，明确禁止加密资产领域的内幕交易。

《日本经济新闻》报道，此举旨在通过修订《金融商品交易法》，以强化投资者保护。

将加密资产重新归类为“金融商品”

金融厅正推进相关计划，拟将比特币（BTC）等加密资产，从现行《资金结算法》下的“支付手段”，重新归类为《金融商品交易法》中的“金融商品”。此举是为了使法律体系更加贴合现实市场状况——加密货币如今更多是作为投资标的进行交易，而非单纯支付手段。

金融厅工作小组的资料指出，“将加密货币视为支付手段的监管框架，已与市场实际脱节”。若修法落地，未来将如同股票一样，明确禁止基于未公开信息的不公正交易。

监管与处罚机制

监管和调查工作将由证券交易等监察委员会（SESC）负责。一旦确认违规，SESC将有权命令当事人缴纳罚款。

此次监管强化的背景，是日本国内加密市场的迅速扩张。截至2025年1月，日本国内活跃的加密资产账户数已达到约734万个，是五年前的约3.6倍。同时，与欺诈性加密投资相关的投诉也不断上升，社会上对更强监管的呼声日益高涨。

此外，现行由加密资产交易所及日本加密资产交易业协会（JVCEA）主导的自律监管体系，被认为在交易数据监控方面仍存在不足。除国内因素外，国际监管趋势也对日本的政策走向产生影响。

金融厅文件中提及了欧盟的《加密资产市场监管法案》（MiCA），以及美国针对前Coinbase员工的首例加密货币内幕交易起诉案，认为全球范围内正加速将加密货币视为投资资产并建立相应监管框架。

展望：预计2026年提交修法草案

金融厅计划在2025年底前，通过工作小组的讨论确定监管细节，并于2026年通常国会上提交《金融商品交易法》修正案。这项改革可能成为比特币等加密资产发展进程中的关键转折点。

新规将禁止发行方或交易所利用未公开的新业务信息进行交易。此外，除目前必须注册的交易所外，未来可能要求从事加密投资招揽业务的企业也必须登记在案。

整体而言，这一举措被视为日本将加密资产正式确立为新型资产类别、强化投资者保护、并促进市场健康发展的重要一步。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,986,614,247,443
-8.51
最热门币种

更多文章

以太坊新闻
Tom Lee 、 Arthur Hayes看好以太坊年内有望上1万美元
Allen Li
Allen Li
2025-10-16 06:36:44
新闻
以太坊价格预测：恐慌回调还是看涨格局？4.29亿美元ETF资金外流意味着什麽
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-16 05:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者