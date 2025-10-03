日本交易所调查显示 日本加密投资者偏好XRP及长期持有
日本加密货币交易所 Binance Japan 于 10 月 2 日公布了一项针对国内用户的投资动向调查结果。
该调查在 2025 年 8 月 11 日至 24 日期间进行，对象为该公司账户持有人，共 1,076 人，通过线上方式完成。
结果显示，67.1% 的日本受访者选择长期投资或持有作为主要策略，远高于全球平均水平的 50.6%。
日本市场偏好稳定资产
Binance Japan 分析认为，这一趋势反映了日本投资者更倾向于优先长期资产配置，而非短期投机，展现出保守的投资哲学。
该公司代表董事千野刚司此前也指出，日本投资者持续青睐比特币（BTC）和以太坊（ETH）等优质资产。他认为，这显示市场正在从短期投机逐步转向长期稳定，是市场日益成熟的证明。
在整体市场成熟化趋势下，7 月比特币价格突破 12 万美元创下历史新高，也进一步印证了市场的信任度与投资者稳健的态度。 在不确定性加剧的时代，信任本身已成为一种“货币”，具备坚实基础与长期愿景的项目更易获得关注。
XRP 位居日本市场首选
在用户新增选择的推荐加密货币（不含比特币）中，日本市场表现出独特偏好。
调查显示，日本投资者将瑞波币（XRP）选为首位，而全球排名仅为第七，形成鲜明对比。其次是以太坊排名第二，索拉纳（SOL）位列第三。
全球范围内则是以太坊居首，币安币（BNB）第二，索拉纳第三，日本市场对山寨币的偏好独树一帜。
从 Binance Japan 的交易量来看，比特币、以太坊与瑞波币长期占据前三，表明规模大、可信度高的资产持续受到青睐。
日本的监管环境也在强化这种稳定倾向。逐步完善的法律框架与稳定币引入的加速，为市场进入下一个成长阶段奠定了基础，并推动投资者采用更注重稳定性的策略。
