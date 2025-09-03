马云持股近30％的云锋金融购入1万枚以太币 股价跌近8％
云锋金融集团有限公司近日公告称，已在公开市场累计购入 10,000 枚以太坊（ETH），总投资成本约 4,400 万美元（含相关费用），并将其列入集团财务报表中的投资资产。本次购币资金全部来自内部现金储备。
布局降低对传统货币的依赖
云锋金融表示，此举是集团在 Web3、现实世界资产（RWA）、数字货币、ESG 零碳资产及人工智能（AI） 等前沿领域战略布局的重要一步。将 ETH 纳入战略储备，不仅有助于支持 RWA 代币化活动的基础设施建设，还将推动集团在 Web3 科技创新上的发展，进一步提升客户服务体验与金融自主权。
同时，集团也将探索 ETH 在保险业务及 Web3 创新场景中的潜在应用，并通过配置数字资产来优化资产结构，降低对传统货币的依赖。
仍未达到需披露门槛
董事会强调，集团会持续关注市场动态、监管环境及财务状况，并视情况调整储备资产规模。目前购入 ETH 的比例低于香港联交所上市规则第 14 章规定的披露门槛，暂不构成须予公布的交易。若未来投资规模触及相关规定，公司将严格遵守上市规则。
云锋金融提醒投资者，加密货币市场波动剧烈，ETH 价格可能因宏观经济和监管政策变化而大幅波动，股东及潜在投资者在买卖公司证券时应保持审慎。
值得一提的是，云锋金融集团由近日布局AI芯片大涨的阿里巴巴创办人马云、云峰基金主席虞锋共同出资成立，马云持有云峰金融控股有限公司 29.85% 的股权。截稿前，此消息未令股价有所提振，报3.37港元跌8.17％。
