以太坊新闻

马云持股近30％的云锋金融购入1万枚以太币 股价跌近8％

以太坊
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

云锋金融集团有限公司近日公告称，已在公开市场累计购入 10,000 枚以太坊（ETH），总投资成本约 4,400 万美元（含相关费用），并将其列入集团财务报表中的投资资产。本次购币资金全部来自内部现金储备。

布局降低对传统货币的依赖

云锋金融表示，此举是集团在 Web3、现实世界资产（RWA）、数字货币、ESG 零碳资产及人工智能（AI） 等前沿领域战略布局的重要一步。将 ETH 纳入战略储备，不仅有助于支持 RWA 代币化活动的基础设施建设，还将推动集团在 Web3 科技创新上的发展，进一步提升客户服务体验与金融自主权。

同时，集团也将探索 ETH 在保险业务及 Web3 创新场景中的潜在应用，并通过配置数字资产来优化资产结构，降低对传统货币的依赖。

仍未达到需披露门槛

董事会强调，集团会持续关注市场动态、监管环境及财务状况，并视情况调整储备资产规模。目前购入 ETH 的比例低于香港联交所上市规则第 14 章规定的披露门槛，暂不构成须予公布的交易。若未来投资规模触及相关规定，公司将严格遵守上市规则。

云锋金融提醒投资者，加密货币市场波动剧烈，ETH 价格可能因宏观经济和监管政策变化而大幅波动，股东及潜在投资者在买卖公司证券时应保持审慎。

值得一提的是，云锋金融集团由近日布局AI芯片大涨的阿里巴巴创办人马云、云峰基金主席虞锋共同出资成立，马云持有云峰金融控股有限公司 29.85% 的股权。截稿前，此消息未令股价有所提振，报3.37港元跌8.17％。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解,能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
