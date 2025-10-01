自称智商高达 276 韩国男子将所有财产转成比特币 称未来十年升百倍

一名自称智商高达 276 的韩国男子金永勋（Kim Yong-hoon）宣布，已将个人全部资产换成比特币（BTC），并大胆预测未来十年价格至少上涨 100 倍。

金永勋表示，比特币是“未来经济唯一的希望”，强调其去中心化特性将在全球货币体系中扮演核心角色。然而，他的言论随即引发市场关注，也伴随大量质疑。

智商纪录遭质疑

As the world’s highest IQ record holder and Grand Master of Memory, I believe that Bitcoin is the only hope for the future economy. Therefore, I have converted all my assets into Bitcoin. But, everything I possess belongs only to the Lord Jesus and will be used for His glory. — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) September 29, 2025

金永勋自称是“世界最高智商纪录保持者”，但专家指出，常规智商测试普遍在 160 分以上就缺乏科学参考价值，更遑论 276 分。部分媒体起初还误将他与 1978 年曾获吉尼斯纪录的高智商少年金雄镛（Kim Ung-yong）混淆。

目前，除他本人宣称外，并无权威资料支持其智商纪录或所谓“记忆大师”头衔。专家普遍认为，这类未经验证的说法严重削弱了其言论的可信度。

借名人光环提升影响力

尽管争议不断，金永勋的发言仍迅速在加密货币社群中传播。一些加密新闻网站报道其观点，另一些则着重强调智商纪录存疑。

在社交平台上，他还晒出与美国比特币公司总裁 Matt Prusack 的合照。后者被指与川普家族关系密切，此举被解读为借助名人效应增加自身可信度。

市场人士指出，类似案例在加密市场并不罕见。过去包括马斯克在内的知名人物言论，均曾引发币价剧烈波动。尽管“百倍涨幅”预测过于夸张，但在高度情绪化的市场环境下，这类言论依旧可能产生一定心理影响。

