HyperLiquid官方NFT获追捧 巨鲸扫货炒价最高见近47万美元

去中心化衍生品交易平台 HyperLiquid 正在扩大其生态版图。该平台昨（28）日通过 X 平台正式宣布，首个官方 NFT 系列 Hypurr NFT 已在自研公链 HyperEVM 上发行，总供应量为 4,600 枚。这一系列以卡通化“Hypurr”猫咪为主角，既是对早期用户的回馈，也标志着 HyperLiquid 从单一衍生品 DEX，向更广泛的 NFT 与数字收藏品市场延伸。

回馈社群的分配机制

根据官方说明，Hypurr NFT 的绝大部分——4,313 枚（占比 93.8%）——直接分配给曾参与 Genesis 活动的用户，且用户无需额外操作即可领取。

此外，144 枚（3.1%）归属 Hyper Foundation，143 枚（3.1%）则奖励给生态核心贡献者，包括 Hyperliquid Labs 成员与艺术家群体。为保证分配公平，HyperLiquid 还通过链上集群分析限制单一用户可领取数量，避免遭到 Sybil 攻击。

值得一提的是，其中 16 枚稀有款 NFT 由 HyperLiquid CEO Jeff Yan 亲自操刀设计，附带诸如“Knight Ghost Armor“等独特元素，将随机空投到社区用户手中，为系列增添了稀缺性和收藏价值。

市场表现火热 地板价冲上 6.9 万美元

Hypurr NFT 一经推出便引发市场追捧。在二级市场平台 OpenSea 上，该系列地板价已迅速拉升至 1,468 枚 HYPE，折合美元约 69,000 美元（按每枚 HYPE 47 美元计）。不仅如此，稀有度更高的 NFT 也不断刷新成交纪录。

链上数据分析师Ai姨监测到，编号 Hypurr #21 的 NFT 以 9,999 枚 HYPE（约 46.6 万美元）的价格成交，成为目前最高成交价。买家为数字资产服务商 Flowdesk，卖家则是一位名为“thank you JEFF“的 Hyperliquid 用户。这一高价交易无疑点燃了市场对 Hypurr 稀有款的炒作热情。

鯨魚掃貨：Pastel Alpha 創辦人 Cooker 豪擲百萬美元

不仅普通收藏者争相入场，鲸鱼玩家也积极参与。Pastel Alpha 创办人 Cooker 成为 Hypurr NFT 市场的最大买家之一。他在 28 日首次以约 50 万美元购入 8 枚 Hypurr NFT，包含 #1603、#2669、#2704 等。紧接着在 29 日，他再次追加投入 50 万美元，购入另一批 8 枚 NFT，总投入金额超过 100 万美元。

Cooker 在 X 平台上直言，这可能是他本季度最聪明的投资决定。他指出，与过往顶级 NFT 项目相比，低于 10 万美元的 Hypurr 系列存在显著低估。因此，他不仅扫入了地板价 NFT，还特意购买了几枚稀有款，希望借此捕捉未来潜在的升值空间。

HyperLiquid 的战略意义

HyperLiquid 一直以“不与生态协议竞争”为战略核心，专注于搭建衍生品交易的底层基础设施。Hypurr NFT 的推出，显示该平台正在尝试拓展社区凝聚力与品牌影响力，借助数字收藏品来增强用户粘性。

在当前去中心化衍生品交易所（PerpDEX）竞争格局激烈的背景下，NFT 的发行不仅是一种用户回馈机制，更可能成为 HyperLiquid 生态内新的价值增长点。分析人士认为，Hypurr NFT 的迅速走红，或将进一步提升 HyperLiquid 的市场知名度，并吸引更多用户进入其交易与链上生态。

