Hyperliquid被盗78万美元加密资产 24小时内公布补救计划

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 29, 2025

Hyperliquid 近期人气正旺，官方NFT大受欢迎，亦计划推出稳定币USDH等等，不过人红自然“是非多“，基于 Hyperliquid 生态的借贷协议 Hyperdrive 周日爆出重大安全事件。攻击者利用智能合约漏洞反复发起攻击，导致两大资金池被洗劫，损失总额约 78.2 万美元。这已是 Hyperliquid 自去年 11 月上线以来的第三起重大安全事故。

78.2 万美元加密资产被盗

区块链安全公司 CertiK 分析称，攻击者主要针对 Hyperdrive 的“Primary USDT0 Market”和“Treasury USDT Market”，通过“路由器中的任意调用”漏洞重复操作，最终盗走 78.2 万美元加密资产。事件显示，不安全的智能合约可能是此次攻击的核心漏洞。

被盗资产包括约 673,000 枚 USDT0 稳定币和 110,244 枚 thBILL 代币，攻击者已将其兑换成 BNB 和以太币，并转移至链下地址。事件发生后，Hyperdrive 立即暂停协议运作，以防止进一步损失。团队在后续公告中表示：

官方：24 小时内公布补救计划

消息曝光后，Hyperliquid 发布官方公告：

“我们已注意到近期影响 Hyperdrive 协议的问题。目前可以确认，此次问题仅涉及两个市场：Primary USDT0 Market 和 Treasury USDT Market。

调查正在进行中，我们正在与领先的安全和取证专家合作。我们承诺保持透明，并将在调查结束后发布完整的事后报告。

所有市场（包括利息机制）已被暂时暂停，所有提现功能也已停止，以防止恶意操作。我们正在着手开发补丁以修复该问题。

团队正在探索一切可能的途径，以减轻对受影响用户的影响。我们的首要任务是评估事件的完整影响范围，并制定全面的补救计划。

我们将在 24 小时内通过官方 Twitter 和 Discord 渠道提供下一次重要更新。请警惕诈骗，仅信任我们的官方公告。团队绝不会主动私信您或索要私钥。请 勿 与协议进行交互或尝试向其任何智能合约发送资金。

我们在 Hyperliquid 上打造最佳协议的长期愿景保持不变。感谢您的耐心等待。”

协议漏洞非个别事件

根据 DefiLlama 数据，事件发生前 Hyperdrive 平台的总锁定价值（TVL）约为 2,100 万美元。

此次事件为 Hyperliquid 生态蒙上阴影。今年 3 月，一位巨鲸操纵链上价格，导致 Solana 生态迷因币 JELLYJELLY 剧烈波动，协议因此承担 1,200 万美元损失；更早之前，另一场巨鲸操纵事件也造成 Hyperliquid 某金库损失 400 万美元。