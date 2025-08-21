BTC $113,311.81 -0.22%
比特币新闻

在美上市港企宣布购4.8亿美元比特币暴涨 盘前回吐逾半升幅

比特币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
在美上市的香港建筑分包商明成集团（Ming Shing Group Holdings，MSW）宣布，将通过协议收购4250枚比特币，交易金额约4.83亿美元。

均价11.3万美元增持比特币

本次比特币由英属维京群岛公司Winning Mission Group出售，均价约11.36万美元/枚。不同于传统现金支付，明成集团将以可转换票据和认股权证方式结算，预计在年底前完成。

公告显示，交易还涉及第三方Rich Plenty Investment Limited，最终买卖双方各分得价值逾2.41亿美元的本票及超过2亿股的认股权证。

转型难掩股价颓势 年初至今跌逾73％

执行长李文金表示，比特币具备高流动性和升值潜力，此次投资不仅有助于增强公司资产，还能为股东带来更大回报。

受消息刺激，昨日明成集团股价盘中一度飙升近30%，收盘仍上涨11.5%至1.65美元。截稿前，美股盘前报价1.52美元跌7.88％，几乎完全抹平昨日升幅。

今年1月，明成曾斥资4737.5万美元买入500枚比特币，均价9.44万美元/枚，最终1月股价涨近31％。不过，值得一提的是年初至今计算，该股表现欠佳，年内跌逾73％。

Bitcoin Hyper成为2025年山寨季新焦点

除了主流币的回档机会，市场正将目光转向新项目Bitcoin Hyper（$HYPER）。该代币在预售中筹资接近1,100万美元，单日流入超过25万美元，迅速成为山寨币季的核心议题。其最大特点是技术创新，这是首个基于Solana虚拟机器（SVM）构建的比特币Layer 2，结合比特币的安全性与Solana的高效能，大幅提升交易速度并降低手续费。

白皮书显示，Bitcoin Hyper透过非托管桥接机制，能让用户锁定BTC并获得等量包装代币，以实现低手续费与即时确认。这项设计让比特币不再局限于价值储存，而能进一步延伸至DeFi、支付、游戏及NFT应用。目前$HYPER代币预售价为0.012765美元，每三天自动上涨，早期投资者享有显著成本优势。计划也提供241%的质押收益与DAO治理功能，总供应量固定在210亿枚，并引入销毁机制，稀缺效应明显。

Logo

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
