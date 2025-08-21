在美上市港企宣布购4.8亿美元比特币暴涨 盘前回吐逾半升幅

在美上市的香港建筑分包商明成集团（Ming Shing Group Holdings，MSW）宣布，将通过协议收购4250枚比特币，交易金额约4.83亿美元。

均价11.3万美元增持比特币

本次比特币由英属维京群岛公司Winning Mission Group出售，均价约11.36万美元/枚。不同于传统现金支付，明成集团将以可转换票据和认股权证方式结算，预计在年底前完成。

公告显示，交易还涉及第三方Rich Plenty Investment Limited，最终买卖双方各分得价值逾2.41亿美元的本票及超过2亿股的认股权证。

转型难掩股价颓势 年初至今跌逾73％

执行长李文金表示，比特币具备高流动性和升值潜力，此次投资不仅有助于增强公司资产，还能为股东带来更大回报。

受消息刺激，昨日明成集团股价盘中一度飙升近30%，收盘仍上涨11.5%至1.65美元。截稿前，美股盘前报价1.52美元跌7.88％，几乎完全抹平昨日升幅。

今年1月，明成曾斥资4737.5万美元买入500枚比特币，均价9.44万美元/枚，最终1月股价涨近31％。不过，值得一提的是年初至今计算，该股表现欠佳，年内跌逾73％。

