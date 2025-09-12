香港工人因在护老院偷电挖矿被抓

最后更新: 九月 12, 2025

两名香港技工因涉嫌在残疾人院舍偷电、蹭网搭建隐蔽矿场而被捕。

要点回顾： 两名技工因在残疾人院舍偷电、蹭网私设矿机而被捕。

非法挖矿操作导致电费暴涨，网速变“龟速”。

当局提醒公众在设施升级期间要注意监控水电和网络使用情况，以防被人“挂矿”。

据《南华早报》报道，这个黑矿场让电费暴涨至9,000港币（约1,153美元），引起员工警觉并触发警方调查。

当局表示，两名分别为32岁和33岁的男子，在两间院舍办公室的吊顶内暗装了8台矿机——深水埗放了5台，观塘放了3台。

矿工暗中偷跑算力，薅护老院电力和网络

这些矿工 24 小时不停机，直接从院舍系统偷电、蹭带宽。

事件曝光源于其中一家院舍报告称网速异常卡顿，电费也飙升。

深水埗警区科财罪组警官吴子荣表示，院舍的 IT 团队在例行检查时，发现吊顶上藏有未授权设备。

吴警官称：“经过深入调查和分析，警方发现这两名工程公司职员，趁着 8 月设施升级的机会，把矿机接入院舍的电力和网络系统，然后开始挖币。”

两名嫌犯在该工程公司工作多年，上周五于旺角及深水埗被捕。

警方相信该矿场并非大型团伙运作，而是一次独立个案。

虽然涉事院舍并未公开名称，但当局仍在继续调查。根据香港《盗窃条例》，未经授权偷电最高可判 5 年监禁。

吴警官提醒公众在设施升级期间要保持警惕：“大家也应多留意电费账单或网络用量，若发现异常情况应及时检查，并向警方报案。”

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指出，挖比特币等虚拟货币成本极高，因为矿机长时间运行会消耗大量电力。

他打了个比方：“就像 24 小时不关冷气一样。”方保侨表示，“一些不法之徒可能为了省电费，就铤而走险偷电来跑矿机挖比特币。”

加密网红“CP3O”因 450 万美元“黑挖”计划获刑

上个月，网名“CP3O”的 Charles O. Parks III 因操纵一场价值 450 万美元的 Cryptojacking（黑挖） 被判处一年零一天监禁。

根据美国司法部消息，Parks 在 2021 年 1 月至 8 月期间，盗用大型云服务商的算力和存储资源，非法挖矿牟利。

司法部表示，Parks 将非法所得套现，用于奢华生活，包括奔驰豪车、豪华酒店、珠宝和头等舱旅行。

尽管他在社交媒体上把自己包装成“白手起家的加密成功人士”，但当局指出他的财富完全是建立在骗局之上。