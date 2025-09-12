BTC $115,631.97 1.05%
Cryptonews 比特币新闻

香港工人因在护老院偷电挖矿被抓

Hong Kong Mining 加密货币 区块链 迷因币 香港
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

两名香港技工因涉嫌在残疾人院舍偷电、蹭网搭建隐蔽矿场而被捕。

要点回顾：

  • 两名技工因在残疾人院舍偷电、蹭网私设矿机而被捕。
  • 非法挖矿操作导致电费暴涨，网速变“龟速”。
  • 当局提醒公众在设施升级期间要注意监控水电和网络使用情况，以防被人“挂矿”。

据《南华早报》报道，这个黑矿场让电费暴涨至9,000港币（约1,153美元），引起员工警觉并触发警方调查。

当局表示，两名分别为32岁和33岁的男子，在两间院舍办公室的吊顶内暗装了8台矿机——深水埗放了5台，观塘放了3台。

矿工暗中偷跑算力，薅护老院电力和网络

这些矿工 24 小时不停机，直接从院舍系统偷电、蹭带宽。

事件曝光源于其中一家院舍报告称网速异常卡顿，电费也飙升。

深水埗警区科财罪组警官吴子荣表示，院舍的 IT 团队在例行检查时，发现吊顶上藏有未授权设备。

吴警官称：“经过深入调查和分析，警方发现这两名工程公司职员，趁着 8 月设施升级的机会，把矿机接入院舍的电力和网络系统，然后开始挖币。”

两名嫌犯在该工程公司工作多年，上周五于旺角及深水埗被捕。

警方相信该矿场并非大型团伙运作，而是一次独立个案。

虽然涉事院舍并未公开名称，但当局仍在继续调查。根据香港《盗窃条例》，未经授权偷电最高可判 5 年监禁。

吴警官提醒公众在设施升级期间要保持警惕：“大家也应多留意电费账单或网络用量，若发现异常情况应及时检查，并向警方报案。”

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指出，挖比特币等虚拟货币成本极高，因为矿机长时间运行会消耗大量电力。

他打了个比方：“就像 24 小时不关冷气一样。”方保侨表示，“一些不法之徒可能为了省电费，就铤而走险偷电来跑矿机挖比特币。”

加密网红“CP3O”因 450 万美元“黑挖”计划获刑

上个月，网名“CP3O”的 Charles O. Parks III 因操纵一场价值 450 万美元的 Cryptojacking（黑挖） 被判处一年零一天监禁。

根据美国司法部消息，Parks 在 2021 年 1 月至 8 月期间，盗用大型云服务商的算力和存储资源，非法挖矿牟利。

司法部表示，Parks 将非法所得套现，用于奢华生活，包括奔驰豪车、豪华酒店、珠宝和头等舱旅行。

尽管他在社交媒体上把自己包装成“白手起家的加密成功人士”，但当局指出他的财富完全是建立在骗局之上。

最热门币种

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
