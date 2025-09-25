香港警示：未获批准的数字人民币稳定币在市场暴涨中引发风险

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 25, 2025

香港金融管理局（HKMA） 已正式否认社交媒体上关于“全球首个离岸人民币锚定稳定币已在香港发行”的传闻。

在公开声明中，监管机构将相关报道定性为 “假消息”，并提醒投资者对未经证实的消息保持警惕，以免被误导市场。

这一警告发布之际，全球对稳定币的兴趣持续升温，尤其是与人民币挂钩的稳定币，因交易者与开发者正寻求在数字资产领域探索新的流动性形式。

HKMA 官员强调，目前 尚无任何机构获批在香港发行人民币锚定稳定币。

《稳定币条例》正式生效

香港金融管理局（HKMA）重申，自 8月1日《稳定币条例》正式生效 起，任何公司若计划在香港发行稳定币，或向本地公众推广相关活动，必须事先取得监管机构的官方牌照。

根据该法规，“锚定型稳定币” 的发行方必须证明其在运营与透明度方面符合严格标准，才能将产品推向市场。

HKMA 强调，目前尚未有任何机构获得牌照。因此，任何有关 人民币锚定稳定币 在香港发行或推广的说法，不仅具有误导性，更在新的监管框架下属违法行为。

市场监管与执法措施

香港金融管理局（HKMA）确认，正在积极监控涉及稳定币的交易活动，并将对违反《稳定币条例》的行为采取执法行动。监管机构表示，任何处罚或进一步调查都将基于确凿证据与相关文件。

HKMA 强调，其目标是维护香港金融市场的稳定性，同时推动香港定位为受监管的数字资产枢纽。监管方提醒市场参与者，遵守牌照制度是开展稳定币发行与推广活动的前提条件。

呼吁公众核实信息

除执法行动外，香港金融管理局（HKMA）还呼吁公众保持谨慎，应通过其官方网站直接核实信息。官网上设有一份稳定币发行牌照持有人公开名册，根据《稳定币条例》第21条规定而设立，并实时更新已获授权的机构。

HKMA 警告称，误导性宣传不仅会曲解监管立场，更可能使投资者面临重大财务损失。此举体现了香港当局在抑制数字资产投机狂热的同时，持续推动透明度与投资者保护的努力。

随着稳定币持续吸引全球关注，HKMA 最新的警示凸显了在数字金融生态演进过程中，清晰监管、合规参与与负责任的市场行为的重要性。

香港金管局公布稳定币牌照框架

今年7月，香港金融管理局（HKMA）正式推出备受期待的稳定币发行人牌照制度。

🇭🇰 Hong Kong is launching its stablecoin licensing regime — new rules take effect August 1. #stablecoins #HKMA https://t.co/OOKHyKhZVH — Cryptonews.com (@cryptonews) July 29, 2025

最新动态显示，香港正积极推动对快速增长的稳定币行业进行监管，既为市场参与者提供更清晰的合规指引，同时也强化了投资者保护与金融体系稳健性。

香港金融管理局（HKMA）发布了两份核心文件：

《持牌稳定币发行人监管指引》

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》

此外，还附有牌照申请流程与过渡安排的概要说明。欲申请的机构需在 8月31日 前联系 HKMA 以获取前期反馈，而准备就绪的申请者则须在 9月30日 前正式提交申请。