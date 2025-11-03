香港证监会允许持牌平台与集团海外平台共享挂盘册 放宽散户可交易币种

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）于今日（3日）发布两份通函，《有关虚拟资产交易平台共享流动性的通函》及《有关扩展虚拟资产交易平台的产品及服务的通函》。阐述对持牌虚拟资产交易平台营运者（VASP）整合其与集团海外平台“共享挂盘册“的监管要求及风险管理标准。此举旨在提升流动性、强化价格发现机制，并与国际市场接轨。

虚拟资产交易具有跨境特性，香港市场流动性相对分散。根据 ASPIRe 路线图的“Access“支柱，证监会允许持牌平台与集团海外平台共享挂盘册，实现跨平台撮合与交易执行，以提升市场效率及全球流通性

主要监管要求

合资格的海外平台与客户

海外平台须在具备国际金融行动特别工作组（FATF）成员资格的司法管辖区持牌营运；

当地监管应与 FATF 建议及 IOSCO《加密及数字资产市场政策建议》大致一致。

交易与结算风险管理

共享挂盘册须有明确的操作规则，涵盖预缴、交易执行、结算、违约处理等环节；

所有交易仅限已全额预缴、且资产托管于指定保管人的指令；

平台须确保交易公平有序，并提供平等数据访问；

必须落实「货银两讫」（DVP）结算机制，降低未交割风险；

每日与海外平台至少结算一次，并进行日内结算监控，以控制未结算风险上限。

客户补偿与保险

平台须在港设立信托形式的储备基金，用于弥补结算失败导致的客户损失；

储备规模不得低于未结算交易上限；

需购买保险或设立补偿机制，覆盖盗窃、欺诈或挪用造成的资产损失。

市场监察与合规

平台须与海外平台联合实施统一的市场监察机制，实时监测跨境交易；

指定专责人员监管监察计划并定期评估其有效性；

须能即时向证监会提交交易数据、客户指令及监察记录。

风险披露与客户保护

向客户清晰说明跨境结算风险、潜在利益冲突及补偿范围；

零售投资者仅在充分知情并主动同意后，方可参与共享挂盘册交易；

平台须经证监会书面批准方可操作共享挂盘册，并受特定牌照条件约束。

持牌稳定币可直接向散户发售

《有关扩展虚拟资产交易平台的产品及服务的通函》中，证监会宣布扩大持牌虚拟资产交易平台（VASP）可提供的产品与服务类型，目标是推动本地数字资产生态系统的多元与稳健发展。通函落实 ASPIRe 路线图“产品”支柱，涵盖三项核心更新。

一是放宽代币纳入规则，取消向专业投资者发售代币（包括稳定币）需具备 12 个月往绩纪录的要求；持牌稳定币发行人发行的稳定币可直接向散户发售。

二是允许平台分销代币化证券及与数字资产相关的投资产品，并可为客户在托管人处开立信托账户，持有相关产品。

三是开放托管范围，准许平台经关联实体为未在平台上市的数字资产提供托管服务，但须符合《虚拟资产交易平台指引》中的安全、风控与反洗钱要求。证监会强调，平台仍须履行尽职审查、充分披露风险，并在申请修改牌照条件前完成相应的风险评估与技术验证。这些调整将为香港虚拟资产市场引入更多创新型产品，同时维持监管透明与投资者保障。