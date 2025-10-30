香港监管机构加强对加密金库监管 计划启动公众教育行动

香港金融市场监管机构正采取措施，限制上市公司利用加密资产金库进行业务转型或资产管理，同时将启动公众教育活动，以提醒散户投资者注意相关风险。

在周二的媒体发布会上，证券及期货事务监察委员会（SFC）主席黄天祐表示，监管机构正在密切关注上市公司如何使用加密货币管理闲置现金，或将数字资产作为核心业务方向。

据《南华早报》报道，黄天祐指出：“证监会关注那些数字资产金库（DAT）公司，其股价是否较其持有的数字资产成本存在显著溢价。”

香港上市公司因转向加密金库策略面临更严监管

黄天祐提到，美国已有多个案例显示，这类股价溢价可能非常高，从而增加投资者风险。他补充道，许多香港散户投资者可能并不完全理解数字资产金库（DAT）策略所带来的潜在风险。

这一问题受到关注的导火索之一是，据报道，香港交易及结算所有限公司（港交所）曾质疑至少五家企业计划将主要业务转向DAT模式，理由是相关规则限制企业持有过多高流动性资产。

印度与澳大利亚对类似提案持保留态度，反映监管层对上市公司依赖波动性代币资产估值的担忧。

美国案例显示加密资产持仓如何扭曲股权估值

黄天祐表示：“证监会正密切关注数字资产金库（DAT）的发展动态。我们提醒投资者务必充分了解DAT背后的潜在风险。”

他补充称，监管机构将加强公众认知与投资者教育，以提升对DAT及其风险的理解。

这一监管动向源于部分持有大量比特币的美国上市公司，其股票交易价格一度明显高于所持代币资产的实际价值，从而加剧了股价的周期性波动与风险暴露。

这些案例显示，当市场情绪、杠杆与动能交易叠加时，股价可能偏离公司净资产价值，使企业的核心经营活动与加密资产持仓之间出现不稳定的联动。

监管机构收紧规则 防止上市公司“类加密基金化”

数字资产金库（DAT）模式在部分美国及加密原生企业中获得关注，但在限制流动资产比例或严控业务转型的市场（如印度与澳大利亚）中并不受欢迎。当地交易所与监管部门普遍采取审慎立场，对代币重仓型资产负债表保持警惕。

相比之下，香港正通过发牌制度与现货加密ETF等机制吸引加密业务，希望将市场需求导向受监管的交易平台。

然而，监管机构目前显然意在划清界限——一方面支持合规的数字资产市场基础设施，另一方面防止上市公司以高风险的代币持仓推高估值、模糊财务披露或误导投资者。