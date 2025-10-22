香港抢先美国推出索拉拉现货ETF 10月27日上市

香港证监会（SFC）于今日（22 日）批准 Solana（SOL）现货ETF，这使香港在比特币、以太坊之后，再添第 3 类加密资产现货产品。

产品要点

发行与上市：由中国资产管理（香港）有限公司（ChinaAMC） 发行，2025 年 10 月 27 日 于 港交所（HKEX） 交易。

交易 / 托管：交易与结算由 OSL 交易所 承担，托管由 OSL Digital Securities 提供。

入场与单位：每单位对应 100 股 SOL，起投约 100 美元。

费用结构：管理费 0.99%；托管与行政费合计上限 1%，年化总费用约 1.99%。

币种支持：可用 HKD / RMB / USD 进行申赎与交易。

敞口获取：基金直接持有现货 SOL，以追踪 Solana 市场价格指标。

对照美国进度：审批仍滞后

与香港迅速落地形成对比，美国 SEC 对 SOL 现货ETF 的审查尚未完成。VanEck、Bitwise、Grayscale、Fidelity 等机构的申请截至 2025-10-22 仍在队列中。原定本月或有结论，但由于美国政府自 10 月 1 日起关门，相关 ETF 的流程整体推迟，预期需待政府重启后才会有新的进展。

值得一提的是，这次已经是继以太坊现货ETF后，香港再次领先美国，先行推出SOL的现货ETF。

Solana中文正名索拉拉

Solana近期正式推出中名正命为“索拉拉”引起市场关注。这个名称目前社群反应两极，尤其是以中文为母语的地区偏负面，因“拉拉”在中文语境中有“不济“甚至“同性恋“的意思，而且该名称热度一直低迷，在投票活动中排名倒数，最终却力压大热“索拉娜”成为官方名称。

香港地区现货ETF表现不过不失

在 2024 年 11 月，香港三只比特币现货 ETF 月度交易量约 1.2 十亿港币，相当于约 1.54 亿美元，创下当时的新纪录，而随著时间过去，每日约 $1-5 百万美元交易量的规模对比成熟市场仍偏低，流动性暂时难与美国比肩。不过，香港在亚洲市场中依旧处于先行者地位，吸引了区域内机构与高净值个人投资者。

而OSL 一位高管预测：香港的现货加密 ETF 在 2025 年将迎来 “大幅增长（substantial growth）”。

