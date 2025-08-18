BTC $116,055.47 -1.60%
香港首家中资银行系券商获牌 正式启动虚拟资产交易功能

招银国际证券有限公司（“招银国际证券”）正式上线虚拟资产交易服务。公司此前于7月11日获香港证券及期货事务监察委员会（证监会） 批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易的相关牌照。

本次虚拟资产交易功能的启动，标志着招银国际证券在响应监管政策、推动创新业务落地、系统优化整合及合规运营 等方面取得重要进展。

全天候虚拟资产交易服务

招银国际证券的手机应用程序已增设虚拟资产交易功能，为合资格投资者提供 7×24 小时全天候交易服务。投资者可通过虚拟资产账户直接参与比特币（BTC）、以太坊（ETH）及泰达币（USDT） 的交易。公司表示，未来将在 风控与合规管理框架内，稳步推进交易品种扩展及功能升级。

香港首家中资银行系券商获牌

招银国际证券是香港首家获准提供虚拟资产交易服务的中资银行系券商。凭借多年证券交易经验和专业团队配置，公司能够满足客户多元化投资需求。未来，招银国际证券将继续推进 传统股票交易、虚拟资产交易及金融科技应用的融合，通过产品和渠道创新，探索兼顾安全与收益的智能投资组合策略，为投资者提供综合资产配置和增值服务，把握全球财富管理市场的新机遇。

