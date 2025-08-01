路透社：香港企业7月融资15亿美元推动加密浪潮

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 1, 2025

一波越来越强劲的香港上市企业正通过股权市场为加密项目背书，仅7月就融资超过15亿美元。

关键要点： 香港上市企业7月为加密项目融资超15亿美元。

资金激增得益于即将生效的新稳定币监管政策。

投资者对区块链和稳定币的兴趣在公私市场加速升温。

这一趋势的出现正值该市准备开放稳定币牌照申请之际，标志着亚洲金融中心正朝着数字资产领域进行更广泛的转型。

根据路透社对交易所文件的分析，上月至少有10家上市公司披露了配股计划，旨在为区块链、加密货币及支付网络相关项目筹集资金。

OSL、多点Dmall、商汤科技领跑香港加密突围战

在这波 Web3 热潮中，香港的加密生态正快速升温。包括 OSL Group、多点生活（Dmall Inc）以及 AI 巨头商汤科技（SenseTime）等知名企业，正成为推动本地 Crypto 市场爆发的关键力量。

OSL Group 作为头部数字资产平台，近期完成了 3 亿美元的融资轮，资金将用于加速全球扩张战略，并重仓布局稳定币基础设施与链上支付通道。

这笔融资几乎以 “闪电战” 模式完成 —— 3 天内完成配售流程，3 小时内就完成簿记建档。OSL 的 CFO 黄冠文表示，市场的资金热度“肉眼可见”，吸引了主权基金及头部对冲基金积极入场。

融资热潮正值香港推出全新稳定币监管框架之际。该条例自本周五正式生效，早于美、欧等主要市场，为资产锚定型代币提供明确合规路径，强化香港作为全球 Web3 金融枢纽的定位。

“当前数字资产一级市场的融资节奏，正在进入高频段。”——贝克·麦坚时律所（Baker McKenzie）合伙人彭祖宏指出，他们曾担任 Dmall 港币 3.88 亿元股权发行的法律顾问。“资金正在快速堆积，市场动能肉眼可见。”

BREAKING: 🇭🇰 Hong Kong official just said LIVE on CNBC.



They’re opening up for Bitcoin and Crypto.



China is getting ready!! pic.twitter.com/PFSpR7fiVL — Sapna Singh (@earnwithsapna) August 1, 2025

投资者的胃口受到对稳定币乐观情绪的推动。稳定币旨在与美元等法定货币保持价值稳定。

与稳定币行业相关的股票已大幅上涨，一项专门指数年初至今已上升65%，远超恒生指数的整体表现。

尽管如此，香港金融管理局仍呼吁市场保持谨慎，警告随着市场热情升温，可能出现“泡沫化”和“过度兴奋”。

除了公开市场，与加密货币相关的热情也在风险投资领域蔓延

由私募投资者支持的数字支付初创公司Kun于七月完成逾5,000万美元融资，法律顾问为上海律师刘宏霖。刘表示：“这不是泡沫，而是一个更大趋势的开始。”

其他乘势而起的公司还包括JF SmartInvest Holdings，该公司募集了7.85亿港元，将用于投资实体资产（RWA）的代币化项目；以及商汤科技，该公司获得25亿港元资金，用于探索区块链与稳定币应用。

Crypto Flow Technology、众安在线（ZA Online）与宜搜科技（Easou Tech）也进行了与数字资产扩展方向相符的股权调整。

传统金融机构也开始介入。“托管人、资产管理人——他们都想进场，”Linklaters律所的Kishore Bhindi表示。

“对金融科技的兴趣，特别是稳定币与资产代币化方面，预计将持续升温。”

香港已发布第二份有关数字资产的重要政策声明，将稳定币监管与实体资产（RWA）代币化列为其发展为全球金融科技中心战略的核心。

新公布的“LEAP”框架重点关注法律明确性、生态系统增长、现实世界应用以及人才发展，并将于8月1日正式启动稳定币发牌制度。