香港加密业发展不断被中央干预 亚洲地区开始限制企业转型储备公司

今年加密资产价格上涨，企业将比特币、以太坊纳入资产负债表蔚然成风，但多地交易所已开始设防，《彭博社》引述知情人士透露，香港交易所（HKEX）近月否决至少 5 起企业转型为“数字资产储备公司”（DAT）的申请；印度、澳洲也陆续出手限制。

亚洲监管动向

香港

监管重点在防止“现金公司”：若公司资产主要由现金或短期投资构成，可能被暂停交易。

律师观点：若企业想转型，必须证明购入加密资产与其主营业务密切相关，而非单纯囤积。

据悉，目前港交所仍禁止企业变成“纯囤币公司”；港交所发言人强调，其监管框架旨在确保公司具备“可持续性、实质性与稳健的业务结构”。

印度

孟买证交所（BSE）上月驳回 Jetking Infotrain 的优先股配售案，该公司曾计划将部分资金投向加密资产，目前已提出上诉。

澳洲

澳洲证交所（ASX）规定，若公司超过 50% 的资产为现金或等价物，将不符上市资格。

ASX 建议若企业想投资比特币或以太坊，宜改走 ETF 途径。部分转型企业因此计划转赴新西兰上市，当地对 DAT 模式更为开放。

日本

长期允许企业持有大量现金，对 DAT 也相对宽容。JPX 执行长 Hiromi Yamaji 表示，只要信息披露充分，难以直接认定违规。

根据 BitcoinTreasuries.net，日本目前有 14 家上市公司直接持有比特币，居亚洲之首。

香港的Web3之路不断被中央“打脸“？

在10月17日，同样是《彭博社》引述知情人士透露，亚洲加密行业正筹划一项大动作：四名以太坊“OG”级人物正商讨联合收购一家在纳斯达克挂牌的企业，目标是搭建一家以太坊（ETH）储备公司，目标规模上看 10 亿美元，而上述的香港交易所（HKEX）近月否决至少 5 起企业转型为“数字资产储备公司”（DAT）申请的消息，或是为甚么不选择筹划在港上市的原因。

RWA方面，在9月23日，《路透社》引述多名知情人士透露，中国监管部门近日向部分中资券商发出“非正式通知”，要求其暂停在香港展开实物资产（RWA）代币化相关业务。此举被认为是北京方面对离岸数字资产热潮升温的风险敲响警钟。

稳定币方面，阿里巴巴-W（09988.HK）旗下蚂蚁集团、京东集团-SW（09618.HK）等曾表示将参与香港的稳定币试点，据传两家企业均正游说人行，争取在港发行锚定离岸人民币（CNH）的稳定币。据《金融时报》援引知情人士称，在收到中国人民银行与国家网信办等机构“暂勿推进”的指示后，上述公司已暂停相关计划，显示监管方对私营机构推进稳定币持审慎态度。

