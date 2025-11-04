BTC $103,739.25 -2.75%
新闻

香港发迹 Web3 独角兽企业 Animoca Brands 宣布明年于美国上市

Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

纳斯达克上市金融科技公司 Currenc Group Inc.（NASDAQ: CURR） 宣布，已与知名数字资产企业 Animoca Brands（安拟集团） 签署一份不具约束力的条款清单，拟通过反向并购方式收购后者 100% 股份。交易完成后，合并实体预计将继续在纳斯达克上市，并以 “Animoca Brands” 名义运营。

Animoca Brands为行业知名企业

根据初步方案，Animoca 股东将在合并后持有约 95% 股份，Currenc 股东持有约 5%。新公司将专注于数字资产投资与服务、现实世界资产（RWA）代币化，以及面向个人与机构的区块链应用。合并后的董事会将由双方代表组成，交割时间暂定 2026 年，需经股东及监管批准。

Animoca Brands 目前被视为全球数字资产领域的领军企业，投资组合覆盖超过 600 家公司，涉足 RWA、AI、游戏、区块链基础设施与去中心化金融（DeFi） 等领域，并持有 BTC、ETH、SOL、MOCA、SAND 等主流加密资产。其近期还推出了合规稳定币发行计划及 RWA 平台 NUVA，强化其 Web3 基础设施布局。

Animoca 联合创办人萧逸

Currenc 首席执行官江庆恩表示，此次并购是公司发展的重要里程碑，将为股东释放巨大潜力，并助其成为全球数字资产经济的参与者。Animoca 联合创办人萧逸则称，这项交易将诞生首家在纳斯达克上市的多元化数字资产集团，为投资者提供覆盖 DeFi、AI、NFT、游戏及 DeSci 的综合性投资渠道。

发迹地为香港

在交易完成前，Currenc 将剥离其现有 AI 金融科技与数码汇款业务，并以分拆形式分配给现有股东。双方已达成为期 三个月的独家谈判期，以完成尽职调查及正式协议签署。

这项合并若成功落地，或将成为传统金融与 Web3 资产融合的重要里程碑，标志数字经济进入主流资本市场的新阶段。

Animoca Brands 这家 Web3 独角兽企业 起源并崛起于香港，公司于 2014 年在香港成立，最初专注于手机游戏与授权 IP 开发（曾与迪士尼、Formula 1、MotoGP 等品牌合作），随后转型进入 区块链游戏与 Web3 投资领域。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人,他涉猎广泛,擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上,结合对网络发展和文化的理解,能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
