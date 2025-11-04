香港发迹 Web3 独角兽企业 Animoca Brands 宣布明年于美国上市

纳斯达克上市金融科技公司 Currenc Group Inc.（NASDAQ: CURR） 宣布，已与知名数字资产企业 Animoca Brands（安拟集团） 签署一份不具约束力的条款清单，拟通过反向并购方式收购后者 100% 股份。交易完成后，合并实体预计将继续在纳斯达克上市，并以 “Animoca Brands” 名义运营。

Animoca Brands为行业知名企业

根据初步方案，Animoca 股东将在合并后持有约 95% 股份，Currenc 股东持有约 5%。新公司将专注于数字资产投资与服务、现实世界资产（RWA）代币化，以及面向个人与机构的区块链应用。合并后的董事会将由双方代表组成，交割时间暂定 2026 年，需经股东及监管批准。

Animoca Brands 目前被视为全球数字资产领域的领军企业，投资组合覆盖超过 600 家公司，涉足 RWA、AI、游戏、区块链基础设施与去中心化金融（DeFi） 等领域，并持有 BTC、ETH、SOL、MOCA、SAND 等主流加密资产。其近期还推出了合规稳定币发行计划及 RWA 平台 NUVA，强化其 Web3 基础设施布局。

Animoca 联合创办人萧逸

Currenc 首席执行官江庆恩表示，此次并购是公司发展的重要里程碑，将为股东释放巨大潜力，并助其成为全球数字资产经济的参与者。Animoca 联合创办人萧逸则称，这项交易将诞生首家在纳斯达克上市的多元化数字资产集团，为投资者提供覆盖 DeFi、AI、NFT、游戏及 DeSci 的综合性投资渠道。

发迹地为香港

在交易完成前，Currenc 将剥离其现有 AI 金融科技与数码汇款业务，并以分拆形式分配给现有股东。双方已达成为期 三个月的独家谈判期，以完成尽职调查及正式协议签署。

这项合并若成功落地，或将成为传统金融与 Web3 资产融合的重要里程碑，标志数字经济进入主流资本市场的新阶段。

Animoca Brands 这家 Web3 独角兽企业 起源并崛起于香港，公司于 2014 年在香港成立，最初专注于手机游戏与授权 IP 开发（曾与迪士尼、Formula 1、MotoGP 等品牌合作），随后转型进入 区块链游戏与 Web3 投资领域。