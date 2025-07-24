香港金融管理局总裁提醒投资者 理性看待稳定币的炒作情绪
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距离香港《稳定币条例》正式生效仅剩一周之际，市场对稳定币的炒作情绪却愈发高涨，甚至出现与业务无关的企业借题发挥、单靠宣布涉足稳定币便推升股价的现象。
对此，香港金融管理局总裁余伟文提醒，稳定币作为新兴支付工具，公众对其前景抱有期待实属正常，但投资者在面对所谓“利好“消息时仍需保持理性与独立判断，以防被市场情绪裹挟。余伟文昨（23日）在金管局专栏《汇思》中撰文示警这一泡沫化趋势。
宣布消息即上涨 小心过度概念化
香港金融管理局呼吁在发展稳定币时保持理性与稳健，避免过度炒作与泡沫化现象。文章指出四大要点：
- 市场现状：近期稳定币概念热度高涨，不少公司即便与稳定币业务无关，只要宣布相关计划就能推动股价上涨，存在过度概念化与投机风险。
- 监管重点：8月1日《稳定币条例》生效后，任何无牌稳定币的推广行为均属违法，公众需警惕诈骗。监管将严格防范金融风险，尤其是跨境洗钱。
- 监管策略：采取“先严后稳”模式，初期严格设定反洗钱与牌照要求，以保障市场秩序和长期发展，后续根据实践适度放松。
- 后续安排：7月底将公布最终监管与反洗钱指引，下周还会发布稳定币发行人发牌制度摘要说明，明确申请流程。
核心观点是：香港将在国际标准下推进稳定币发展，既防风险也给市场留成长空间。
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