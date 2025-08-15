因社区强烈反对 谷歌紧急撤回下架非托管加密钱包计划

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 15, 2025

谷歌迫于加密社区压力正式撤销Play Store下架非托管钱包争议政策。

8月13日，Google Play更新加密服务许可框架，要求托管型钱包服务商在超15个司法管辖区取得属地化牌照。

After regulation by prosecution, here comes regulation by monopoly.



Google Play Store is banning all non-custodial wallets whose developers do not have a FinCEN registration, state banking license, or MiCA license.



This means that in the US, *all* non-custodial wallets on the… https://t.co/NU3gLzEi5R pic.twitter.com/iOrXcj5NEN — L0la L33tz is more fun on Nostr (@L0laL33tz) August 13, 2025

根据新规，美国应用开发者须持有联邦/州级银行执照，或在FinCEN注册为货币服务企业（MSB）并取得各州货币传输牌照。

加密社区声讨谷歌”非托管钱包禁令”

欧盟地区开发者需根据《加密资产市场法案》（MiCA）注册为加密资产服务商；英国则要求完成金融行为监管局（FCA）合规注册。该政策本将强制MetaMask、Phantom和Ledger等非托管钱包满足严苛合规标准，包括实施全套反洗钱（AML）流程及潜在的大范围KYC验证——这些要求与钱包底层理念及DeFi生态核心价值根本相悖。

政策初公布即引发加密社区全网震荡。大量用户担忧Android设备上的非托管/自托管钱包将受波及。加密律师Jacob Wittman评论称：”谷歌Play的所谓钱包’禁令’本质是虚张声势，但暴露出科技巨头仍掌控着流量分发权。”Block公司董事长兼推特前CEO杰克·多西更直指该政策指南”荒谬至极”。

谷歌随后通过官方帮助文档紧急澄清：”非托管钱包不适用《加密货币交易所及软件钱包政策》管辖范围。”

Thanks for flagging this. Non-custodial wallets are not in scope of Google Play’s Cryptocurrency Exchanges and Software Wallets Policy. We are updating the Help Center to make this clear. — News from Google (@NewsFromGoogle) August 13, 2025

谷歌云Web3全球战略负责人Richard Widmann也亲自出面澄清，强调该政策从未计划涵盖非托管钱包。他解释道，由于政策文本中笼统使用”软件钱包”一词而未作明确区分，才引发了行业误解。

“现在早已不是2015年——我们正与数十家加密开发机构和协议密切合作，共同推动生态发展，”Widmann表示。

谷歌的官方确认意味着：自托管应用仍可豁免相关合规要求，而Play Store将继续对美国、欧盟、英国等指定市场的托管型应用及交易所实施监管。

这一调整实际上将合规责任完全转移到了托管用户资金的实体身上，而非那些支持用户自托管功能的开源代码本身。

非托管钱包开发者遭谷歌”静默清洗”：五星评价被无故下架

尽管谷歌已作出澄清，但边缘案例仍在持续发酵。

比特币非托管钱包MannaBitcoin创始人Adam Simecka披露，谷歌在未发出任何警告、通知或提供申诉渠道的情况下，突然将该钱包应用下架。他进一步透露，谷歌不仅从搜索结果中移除了该应用，还清空了此前积累的所有五星好评。

It is still downloadable from the link on our website and the Apple App Store. They just removed us from search results and removed our wonderful 5-star reviews. — Adam Simecka (@AdamSimecka) August 13, 2025

这些事件暴露出谷歌与加密货币应用之间长期存在的复杂关系。

该平台早在2019年就全面封禁加密货币挖矿应用，并曾无故下架Cointelegraph、CoinDesk等加密新闻应用，且从未作出解释。

In the last week, the MetaMask Android client was suspended by the Google Play App Store @googleplaydev. They cited their policy that bans mining on mobile, which we don't. Appeal rejected. #ProtectWeb3.https://t.co/rfP4EbOAqv!?zippy_activeEl=cryptocurrencies%23cryptocurrencies — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) December 26, 2019

谷歌随后恢复了这些应用，并放宽了对加密货币媒体和广告的限制，允许经过认证的广告商在严格指导方针下推广获批的产品。

尽管存在这些限制，谷歌也在Web3领域开展了积极的合作。

2023年7月，谷歌云与采用零知识证明（ZK）技术的身份协议Self达成合作，以加速其Web3基础设施和AI工具在已验证真实用户中的采用。

2024年1月，谷歌宣布与Coinbase建立合作伙伴关系，允许部分客户使用比特币（BTC）等加密货币支付云服务费用，并计划逐步向更多客户扩展加密货币支付选项。

数月后，基于区块链的Web3游戏开发平台Sequence与谷歌云合作，通过向谷歌云客户提供其全面的游戏解决方案，为游戏行业带来Web3技术和便捷性。