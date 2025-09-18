华盛顿国家广场出现金色川普象 称向支持加密货币的总统致敬

华盛顿国家广场历来是社会议题的展示舞台。与今年 6 月出现的讽刺川普装置不同，华盛顿国家广场出现一尊全身镀金、手握比特币的唐纳·川普雕像，高约 12 英尺，立刻吸引了路人和媒体的注意。这件装置由迷因币社群发起，旨在将政治、金融与网络文化结合展示。

便宜材质 只取象徵意义

雕像由 Pump.fun 相关团队筹资制作，放置在国会前的开阔草坪，并通过直播同步展示。主办方表示，此举一方面向支持加密货币的总统致敬，另一方面为平台新发行的迷因币造势。

雕像采用轻便可拆卸泡沫材质，表明其更多是为了吸睛宣传而设计。金色外观与比特币元素结合，将川普形象与去中心化金融联系起来，也呼应了他近期对加密货币的公开友好态度。

加密牛市由川普任期展开

雕像亮相当日，美联储宣布年内首次降息 25 个基点。市场普遍认为宽松货币环境有利于风险资产，加密货币短线受益。川普过去一年积极涉足加密领域，包括投资和授权收入，据估计累计近 10 亿美元，其 2022 年发布的 NFT 系列也带来额外收益。

不过，比特币和加密市场的涨势并非单靠政治人物推动，但确实是由川普任期展开。上一次比特币上涨始于 2023 年底的现货 ETF 申请潮，显示制度供给和投资渠道拓宽才是核心推动力。