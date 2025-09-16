BTC $115,677.07 0.53%
Gemini上市前迎来与SEC和解 无需罚款以后合规即可

Allen Li
Allen Li
加密资产平台 Gemini Trust 与美国证券交易委员会（SEC）就 Gemini Earn 项目的诉讼在 15 日达成初步和解。

双方在同日向纽约南区联邦地方法院提交的联合报告中表示，已就和解达成基本共识。诉讼程序将在 SEC 审查并批准的前提下无限期中止。

若在 2025 年 12 月 15 日 前未能完成最终解决方案，双方将再次提交进展报告。

无金钱罚则的和解，监管转向的迹象？

此次争端源于 SEC 在 2023 年 1 月提起的诉讼，SEC 指控，Gemini 与加密货币借贷公司 Genesis Global Capital 在 2021 年 2 月至 2022 年 11 月期间，通过 Gemini Earn 项目向美国散户投资者募集和销售了未注册的证券。

SEC 称，两家公司在未适当注册的情况下筹集了数十亿美元的加密资产，投资人因此缺乏做出决策所需的重要信息。

这一和解紧随 SEC 在 2024 年与 Genesis Global Capital 达成的 2100 万美元和解。部分媒体解读为，美国对加密货币的执法力度可能正在放松，显示出监管态度出现转变，和解的时机恰逢 Gemini 最近的股票公开上市，解决法律纠纷对公司而言具有战略优先意义。

业务结构调整与行业影响

根据和解条件，Gemini 将无需支付金钱罚款，而是通过业务结构调整来合规

具体包括：为符合证券法的解释（尤其是 Howey Test 对投资合同的定义），公司同意对其借贷业务进行结构性修改。

Gemini 将对借贷项目进行改造，实施定期审计以确保合规，并设立专门的合规监督委员会来监管借贷业务，此外，公司需向 SEC 提交季度报告，详细说明风险管理和投资者保护措施。

与 Genesis 不同，此次 Gemini 并未受到金钱处罚，这可能成为未来加密货币相关执法的重要先例。

行业分析师认为，这一解决方案或许标志着加密监管进入新阶段，也将促使其他平台依照证券法要求重构其服务。

提供 DeFi 服务的平台尤其在关注此案，其结果可能影响比特币、以太坊等主流加密货币的走势和整体市场结构。

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人,他涉猎广泛,擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上,结合对网络发展和文化的理解,能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
