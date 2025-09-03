BTC $111,218.93 0.80%
ETH $4,321.59 -1.53%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.84 1.07%
SOL $208.64 2.35%
TRX $0.33 -0.54%
SHIB $0.000012 0.54%
Cryptonews 新闻

高盛、花旗等担任Gemini IPO承销商 料每股17至19美元

Gemini ipo
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加密货币（虚拟货币）交易所 Gemini 于 2 日宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）提交了 S-1 注册申请，为首次公开募股（IPO）做准备。

根据文件内容，公司计划公开发行 1666 万 6667 股 A 类普通股，发行价格区间为 每股 17 至 19 美元。若以上限价格完成发行，预计可融资 最高 3.17 亿美元。

Gemini 同时计划在 纳斯达克全球精选市场 上市，股票代码为 GEMI。公司希望本次 IPO 能将整体估值提升至最高 22.2 亿美元。

高盛、花旗等担任主承销商

Gemini 的 IPO 由 高盛（Goldman Sachs） 和 花旗集团（Citigroup） 担任主承销商，摩根士丹利（Morgan Stanley） 与 坎特·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald） 也将参与其中，多家华尔街重量级机构加入承销阵容。

承销商在提交文件后的 30 天内，还可选择额外认购 最多 240 万股。不过 Gemini 在向 SEC 提交的资料中明确指出，即使承销商行使该选择权并出售股份，公司本身也不会获得任何收益。

Gemini 由 卡梅隆·文克莱沃斯（Cameron Winklevoss） 和 泰勒·文克莱沃斯（Tyler Winklevoss） 于 2014 年创立。两人因当年与 Facebook 的和解金投资于比特币（BTC）而闻名，这段经历也成为 Gemini 品牌信誉的一大背书。

加密货币 IPO 市场重新回暖

这次 IPO 发生在经历多年监管不确定性之后，加密相关企业重新进入美国公开市场的背景下。此前，Circle 与 eToro 等公司已成功上市，显示市场环境正在逐渐改善。

Gemini 被归类为符合 JOBS 法案 的新兴成长企业，这将使其上市流程更加顺利。从财务表现来看，公司业绩也在加速增长 —— 2024 年营收为 1.422 亿美元，大幅高于上一年的 9810 万美元。

除了交易平台外，Gemini 还提供 与美元挂钩的稳定币、质押（Staking）、托管（Custody）以及带加密货币奖励的信用卡 等多样化数字资产服务。

此次 IPO 被视为加密货币基础设施企业重新获得公开市场青睐的标志性事件，或将成为行业发展的重要转折点。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,017,325,535,463
-0.93
最热门币种

更多文章

新闻
OSL HK开放BNB交易 支援美元及两大稳定币
Allen Li
Allen Li
2025-09-03 09:26:36
以太坊新闻
马云持股近30％的云锋金融购入1万枚以太币 股价跌近8％
Allen Li
Allen Li
2025-09-03 07:53:46
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者