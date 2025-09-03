高盛、花旗等担任Gemini IPO承销商 料每股17至19美元

作者 Allen Li 最后更新: 九月 3, 2025

加密货币（虚拟货币）交易所 Gemini 于 2 日宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）提交了 S-1 注册申请，为首次公开募股（IPO）做准备。

根据文件内容，公司计划公开发行 1666 万 6667 股 A 类普通股，发行价格区间为 每股 17 至 19 美元。若以上限价格完成发行，预计可融资 最高 3.17 亿美元。

Gemini 同时计划在 纳斯达克全球精选市场 上市，股票代码为 GEMI。公司希望本次 IPO 能将整体估值提升至最高 22.2 亿美元。

高盛、花旗等担任主承销商

Gemini 的 IPO 由 高盛（Goldman Sachs） 和 花旗集团（Citigroup） 担任主承销商，摩根士丹利（Morgan Stanley） 与 坎特·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald） 也将参与其中，多家华尔街重量级机构加入承销阵容。

承销商在提交文件后的 30 天内，还可选择额外认购 最多 240 万股。不过 Gemini 在向 SEC 提交的资料中明确指出，即使承销商行使该选择权并出售股份，公司本身也不会获得任何收益。

Gemini 由 卡梅隆·文克莱沃斯（Cameron Winklevoss） 和 泰勒·文克莱沃斯（Tyler Winklevoss） 于 2014 年创立。两人因当年与 Facebook 的和解金投资于比特币（BTC）而闻名，这段经历也成为 Gemini 品牌信誉的一大背书。

加密货币 IPO 市场重新回暖

这次 IPO 发生在经历多年监管不确定性之后，加密相关企业重新进入美国公开市场的背景下。此前，Circle 与 eToro 等公司已成功上市，显示市场环境正在逐渐改善。

Gemini 被归类为符合 JOBS 法案 的新兴成长企业，这将使其上市流程更加顺利。从财务表现来看，公司业绩也在加速增长 —— 2024 年营收为 1.422 亿美元，大幅高于上一年的 9810 万美元。

除了交易平台外，Gemini 还提供 与美元挂钩的稳定币、质押（Staking）、托管（Custody）以及带加密货币奖励的信用卡 等多样化数字资产服务。

此次 IPO 被视为加密货币基础设施企业重新获得公开市场青睐的标志性事件，或将成为行业发展的重要转折点。