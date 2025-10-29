法国拟将比特币纳入国家储备 目标7年持有42万枚

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 29, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

法国议员 埃里克・希奥蒂（Éric Ciotti） 于 10 月下旬向国会提交一项法案，主张禁止中央银行数字货币（CBDC）的发行与流通，并鼓励使用比特币（BTC）和稳定币。这一举动被视为法国在数字货币战略上的重大政策转向。

希奥蒂是中右翼政党——共和党（Les Républicains） 的重量级人物，他提出的法案旨在阻止欧洲中央银行（ECB）推进的“数字欧元”计划。该法案倡导以欧元计价的稳定币及更广泛的加密货币使用，取代由国家主导的数字货币体系。

拟将比特币纳入国家储备

法案中最引人注目的部分，是提出法国政府应将比特币纳入国家储备资产。计划目标是在 7 至 8 年内累计购入 42 万枚 BTC，约占比特币总供应量的 2%。若该计划成真，法国将成为欧洲首个正式将 BTC 纳入国家储备的国家。

购币资金来源将包括：利用剩余核电与水电开展国家级比特币挖矿项目、变现被政府没收的加密资产，以及通过储蓄账户机制鼓励民众每日小额购买比特币等。

受美国立法启发 反映对CBDC的担忧

法案起草明显参考了美国的立法动向，尤其是 2025 年 7 月 17 日 美国众议院通过的《反CBDC监控国家法案（Anti-CBDC Surveillance State Act）》，该法案禁止美联储发行CBDC。其背后原因是政策制定者普遍担忧 CBDC 会导致国家监控扩大与金融自由受限。

该法案也被视为法国在 欧盟加密监管框架（MiCA） 下寻求独立路线的信号，强调应优先发展去中心化金融与技术创新，而非依赖中央集权的数字货币体系。

通过此举，法国希望提升科技竞争力、扩大民众与企业的金融自主权，并确立其在全球数字经济中的领导地位。

这一提案出台之际，正值 金融稳定委员会（FSB） 审查法国加密监管进展的关键阶段，也标志着法国在欧洲内部对 CBDC 的态度明显独树一帜，或将成为全球加密政策演进的重要分水岭。

Bitcoin Hyper继续热爆市场

比特币Layer2新专案 Bitcoin Hyper（$HYPER） 成为另一个资金焦点。该专案以Solana虚拟机器（SVM）架构为基础，致力于为比特币建立高效、安全的跨链应用环境。其预售金额已突破2,500万美元，24小时新增资金超过50万美元。链上数据显示，有大型投资人单笔投入31万美元，创下本轮预售纪录，成为推动市场信心的关键事件。Bitcoin Hyper的技术核心在于非托管桥接，让比特币在Layer2环境中参与DeFi、NFT、游戏及支付应用，赋予BTC真正的可程式性。

HYPER预售价格 目前为0.013175美元，采用每三日自动调升的递增模式，总供应量固定且不增发，形成稀缺与价格支撑预期。作为网路手续费、治理与质押的核心代币，HYPER承载整个Layer2运作机制。根据官方资料，其质押年化报酬率高达47%，参与者可同时获得治理投票权与收益权益。计划预计于2025年第四季正式上线主网，届时HYPER将全面进入生态运作阶段，开放跨链应用与流动性功能。

点击这里参与预售