德国、法国政党倡议购买42万枚比特币 推动建立国家储备

最后更新: 十月 30, 2025

继法国之后，德国第二大反对党AfD（德国另类选择党）向联邦议会提出动议，建议国家级比特币储备，目标将比特币定位成抗通膨的保障。动议要求购入相当于总供应量2%的比特币，以总供应2100万枚计算，相当于42万枚比特币，以现价计总值472.6亿美元。

这个举动是紧随着德国最近售出近5万枚从犯罪活动扣查的比特币，不少加密货币分析师均认为，这次出售比特币让德国失去良机。但今次AfD的动议反映德国将数位资产视为主权资产的战略转向。

事实上，法国UDR政党也提出议案，建议建立国家比特币战略储备，目标是在未来7至8年内购买比特币总供应量的2%，约42万枚，并设立专门的公共构构来管理。

除购买比特币作储备之外，议案也建议将过剩的核电及水电用于公共比币挖矿，以解决电力生产过剩而需要以折扣价售电问题；也建议保留因犯罪活动而没收的加密货币，并纳入储备。 目前有不少国家均持有比特币，其中美国政府保管约20万枚比特币，主要来自执法部门的扣押，中国也持有约19万枚；而蕯尔瓦多更于2021年将比特币列作法定货币。



