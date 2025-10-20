BTC $111,223.34 4.50%
Four.Meme推出保护功能 72小时禁止创建混淆名称的新代币

Allen Li
Allen Li
基于BNB链的 Four.Meme 于 18 日推出“代币名称保护”功能，以防止代币名称重复。

Four.Meme 是一个在 BNB 链上发行迷因币（Meme Coin）的平台，于 2024 年年中上线。

该平台采用公平发行（Fair Launch）模式，排除预售与对特定参与者的定向分配。

防止代币名重复与混淆

此次发布的名称保护功能，旨在提升代币发行的公平性并避免命名混乱。

系统在满足特定条件时，会自动启动 72 小时的保护期。

该条件为：处于“公平模式（Fair Mode）”的债券曲线（Bonding Curve）阶段的项目，持有人数达到 100 人以上。

在保护期内，平台将禁止创建与其“名称或代码（Ticker）相同或相似”的新代币。

系统会跨“公平模式（Fair Mode）”与“自由模式（Free Mode）”进行核查，从而在整个平台范围内阻止名称重复。

据 Four.Meme 官方声明，此功能旨在维护更干净、更透明的迷因创作环境，同时也为了确保各项目能够建立并维持其独特的身份识别，公司表示，此举是针对快速增长的迷因币市场中日益突出的名称混乱问题。

应对仿冒代币与后续展望

该新功能是为应对一项担忧而引入：即在 BNB 链生态内仿冒代币不断增加，导致加密资产用户产生混乱。目前平台上已有逾 1000 种代币在 PancakeSwap 上活跃交易，其背景与 10 月 13 日发生的链上“污染攻击”有关。

在此情势下，Four.Meme 已采取对新代币发行强制缴纳 0.01 BNB 保证金（Deposit）的措施，迷因币市场已跨多个区块链生态发展至逾 1000 亿美元的市值规模，相应地，为防止错误交易与用户损失，对“标准化命名规则”的需求也在提升。

目前，该功能仍处于测试与优化阶段，平台正积极征求社区反馈，Four.Meme 表示，后续将基于真实测试结果持续调整系统，打造更具透明度的环境。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
