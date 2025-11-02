父亲助记词发儿子钱包瞬间被掏空 网友称是给长辈的加密投资第一堂课

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十一月 2, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在加密圈，”钱包助记词或私钥绝不能告诉任何人“几乎是第一条生存法则。周末，一位社群 KOL 用亲身经历给亲爹上了一堂生动的安全课，也把网友逗笑了。

盗取父亲150美元$SOL 只为了给他上一课

My dad just texted me saying he bought his first crypto today



I asked him his seed phrase and he sent it over. I took his $150 of Solana and sent it to my wallet. NEVER give your seed phrase to anyone, not even your son



Lesson 1, welcome to the trenches buddy — atlas (@atlasx100) November 1, 2025

用户 Atlas 分享道：

“我爸刚发短信说，他今天买了人生第一个加密货币。我随口问了他的助记词（seed phrase），结果他真的发给我了。于是我把他那 150 美元的 Solana 转进了我自己的钱包。记住，永远不要把你的种子词给任何人，连你儿子都不行。课程第一堂，欢迎来到加密世界的战壕，老爸。”

火速转播背后的注意事项

虽是笑谈，却再次敲响警钟：助记词不可外泄。一旦泄露，资产安全就等于毫无遮挡，亲儿子也可能把你“打劫”走 。如果你身边的长辈准备入场加密市场，很可能在不懂技术的情况下泄露关键信息；有机会一定要耐心讲解钱包与助记词的基本知识，才能真正守住资产安全。

值得一提的是，这条帖子一经发布就火速传播，目前已累积 47.8 万次浏览，互动热烈：589 次转发、约 10K 个赞、565 条回复。而该网友的故事是真还是为了吸眼球而虚构的无从得知，但该帐户声称自己主张发掘1000倍回报的加密货币投资，并在该帖子下附上了自己的telegram群组邀请网友获得其投资资讯，因此大家当看看故事就好，不要深陷其中。