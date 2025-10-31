加密专家指美联储降息或致“逆转” 对11月SOL和XRP价格有何影响？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 31, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

美联储25个基点的降息完全如市场预期，比特币瞬间跌至约109K左右。不过，最大的看点是量化紧缩将于12月结束。这意味着新鲜流动性即将到来，基本上就是更多资金将回流市场。

这就是为什么人们不断呼吁“山寨季”，尽管本轮周期中山寨币的表现有些令人失望。但一位分析师指出，如果你仔细看图表，事情并没有那么简单。

JUST IN: 🇺🇸 Fed Chair Jerome Powell says President Trump's tariffs are causing "higher overall inflation." pic.twitter.com/m36a42g0WC — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

2024年，首次降息引发了一波大规模反弹，让每个人都以为新一轮牛市开始了。但到了9月，它变成了典型的泵送与倾销局面。

11月，特朗普的选举胜利再次点燃了市场，ETH带头冲锋，主要靠炒作和政治因素，而不是基本面。一度看来势头又回来了。

在这一切中 比特币是唯一屹立不倒的

来源：Total3 / TradingView

在所有反弹和回调中，比特币一直是唯一持续向上推进的资产。大多数山寨币仍远远落后，几乎没有任何一种能突破2021年的高点——当时比特币大约在68K。即使是像ETH、SOL和XRP这样的重量级选手，也曾有过不错的上涨，但很快失去动力，目前都比峰值低了40%以上。

正如那位分析师所说，这不是崩盘，更像是重置。这些阶段通常出现在经济放缓、流动性从增长转向转移的时候。降息可以引发强劲反弹，但上涨之路很少是平稳或可预测的。

那么，这对2025年11月的SOL和XRP价格意味着什么？

9.9K XRP futures contracts traded on October 27, a new record.💥



Explore regulated XRP futures and options ➡️https://t.co/r0fqJzPJ8O — CME Group (@CMEGroup) October 29, 2025

鉴于这一切，SOL和XRP可能只是经历了一次健康的冷却期，此前它们有过强劲的上涨。两者在CME Group的期货未平仓合约量已达到约30亿美元的历史新高。

SOL在关键支撑位和阻力位之间稳固持稳，基本上处于一个积累区。一旦突破该区间，向210至225的区间移动看起来非常有可能。

XRP的情况类似。它正在测试2.60附近的重大支撑位，到目前为止这个水平一直守得很好。如果该水平失守，短期内可能回调至2.40，但这不会破坏更大的看涨格局，尤其是如果下一次市场反弹在降息后启动的话。

Maxi Doge可能利用本轮周期：下一个大热门模因币？

如果比特币继续主导，而像SOL和XRP这样的山寨币需要时间来积累势头，那将为其他东西打开大门——模因币。每轮周期，当主流币放缓时，模因币就会爆发，这次值得关注的是Maxi Doge。

Maxi Doge正塑造成下一个大热门模因币行情。想象一下狗狗币的能量，但专为本轮周期打造，拥有更强的代币经济学、真正的质押奖励，以及一个真正快速增长的社区。它不仅仅是一枚炒作币，预售已筹集超过 381 万美元，早鸟持有者还能在等待下一波浪潮时获得高达 80% 的质押APY回报。

上次一枚模因币起飞时，让所有人都措手不及。现在，随着流动性回归，交易者们在寻找下一个叙事，Maxi Doge看起来已准备好领跑。它正处于娱乐与严肃盈利潜力的完美交汇点，这次牛市可能就是它的突破时刻。