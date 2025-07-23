电动车制造商转型囤币爆升378％ 5亿交美元增持比特币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 23, 2025

电动车制造商 Volcon 于 7 月 17 日宣布，已完成超过 5 亿美元的私募融资，并将转向以比特币为核心的财务战略，值得注意的是，当日该消息令Volcon直线拉升，一度涨近378％，最终收盘涨近134％，而随后三个交易日均回吐升幅。

随着这一转变，公司将更名为 Empery Digital, Inc.，股票代码也将更改为 EMPD。现有的电动车业务将由新设子公司 Empery Mobility 继续运营。

这项转变标志着上市公司将比特币作为主要储备资产的趋势正在形成，受到了市场广泛关注。

机构投资者力挺比特币财务战略

这次募资吸引了从加密原生企业到传统金融机构的广泛兴趣。参与投资的包括知名机构 FalconX、Pantera Capital、Borderless Capital、Relayer Capital 等，显示出机构投资者对 Volcon 新战略的信任。

Volcon 表示，其战略调整的原因是应对加速的货币贬值，并计划将比特币定位为对抗法币价值下滑、保护股东权益的战略性储备资产。

本轮融资中，95% 的资金将用于购买比特币。交易完成后，公司已即时将 280.14 枚 BTC 添加至资产负债表。

这一快速的资产收购得益于与 Gemini 的数字资产服务协议，确保了机构级的托管与交易执行支持。

Volcon 迈向高效比特币财务实体

Volcon 表示，未来将打造高资本效率、低成本的比特币财务型企业。

在新体制中，来自 Empery Asset Management 的 Ryan Lane 将担任 联席 CEO 和董事长，前辉瑞（Pfizer）CEO Ian Read、Gemini 董事 Rohan Chauhan 等金融与加密领域的专家也将加入管理层。

预计在未来数周内，公司将正式更名为 Empery Digital，并更换股票代码为 EMPD。

此外，公司计划利用这笔 5 亿美元资金，快速增加比特币持有量，并表示将采取不同于 Strategy 的路径，追求更高的资本效率。

本轮私募融资由 Clear Street LLC 担任主承销商，Aegis Capital Corp. 担任联席承销商。

这类企业举措也可能对个人投资者的加密货币策略产生重大影响。