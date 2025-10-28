市值低于净资产价值 ETHZilla出售约4,000万美元以太坊回购股票

ETHZilla 于 27 日表示，为筹措自家股票回购资金，已出售约 4,000 万美元等值的以太坊（ETH）。

在完成出售后，公司依据已获董事会批准、规模 2.5 亿美元的回购计划，以约 1,200 万美元回购了约 60 万股普通股。ETHZilla 称，在公司股价与净资产价值（NAV）之间的折价恢复正常之前，将继续通过出售 ETH + 回购股票的方式推进。

即便此次抛售完成后，公司资产负债表上仍持有约 4 亿美元的 ETH，未来将用于推动各类战略性项目。发布时，公司股价为 20.65 美元，市值约 3.34 亿美元。

0/ ETHZilla today announced share buyback of approximately $40 million as ETHZ trades at a significant discount to NAV. Since Friday, October 24, we have repurchased ~600,000 shares for roughly $12M under the $250M buyback authorization, and plan to continue to repurchase our… — ETHZilla (@ETHZilla_ETHZ) October 27, 2025

背景：股价与净值的明显偏离

此次决策的主要原因，是公司股价与 NAV 存在显著偏离。多方信息显示，折价幅度一度高达 30%。

CEO McAndrew Rudisill 表示：“我们利用资产负债表的实力，适度降低 ETH 持仓，用筹得的现金执行回购。在公司股票相对 NAV 存在大幅折价的情况下，这样的回购有望立刻提升股东收益。”

公司同时希望通过回购减少可用于借贷卖空的流通股数量，并提高每股 NAV。在高波动的加密市场环境下，此举被视为保护股东价值的重要手段。

从行业层面看，数字资产相关板块近期普遍承压，众多标的低于其所持资产的净值交易；ETHZilla 的股价也较 8 月峰值最大回撤约 90%。据 InvestingPro，流动比率 0.58、市净率 50.97等指标，拖累其财务健康评分至 1.61。

市场反应与后续动作

消息公布后，ETHZilla 股价在 10 月 27 日的常规交易中上涨 14.5%，盘后进一步上行 12%。公司近期还在 2025 年 10 月 20 日实施了1 拆 10 的反向拆股（10:1），将已发行股份由约 1.6 亿股缩减至约 1,600 万股。

在战略布局上，公司宣布：

参与对 Liquidity.io 母公司 Satschel 的 1,500 万美元投资；

计划向再质押协议 Puffer 部署价值 4,700 万美元的 ETH；

邀请 Lazard 投行部门副董事长 Jason New 加入董事会，引入其在全球信用与私募股权领域的经验。

ETHZilla 表示，将致力于连接传统金融（TradFi）与去中心化金融（DeFi）生态，创造新的价值。

值得一提的是，公司出售 ETH 时的参考价约 3,900 美元；其后 ETH 一度升至 4,250 美元，随后回落至约 4,150 美元。从单纯持币的账面收益看，卖出时点或许并非最优，但用于回购股票的策略层面，管理层认为这是有利于股东的选择。

