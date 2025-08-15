以太坊质押退出潮创新高 高位离场还是等待新质押产品

以太坊近期出现了前所未有的“质押退出潮”。根据 Validator Queue 数据，截至今日（15日）下午四时，共有约 80.1万枚 ETH 排队等待解除质押，创下历史新高，使得提现等待时间被推长到14天。

相比之下，新增质押的步伐明显放缓，目前仅有 37.5万枚 ETH等待进入质押队列，预计需要 6 天13小时才能完成。

不排除验证者套现离场

近来以太坊走势凌厉，根据 Messari 数据，以太坊（ETH）本周在加密货币市场的关注度位居第一，占整体市场关注度的 18.62%，较上周大幅提升 84.75%。

此外，对新质押产品的预期也可能是推动因素之一。今年5月，美国 SEC 表示质押行为不违反证券法，为基金将资产投入链上收益合约（On-chain Yield Contracts）铺平了道路。一些质押者或许正提前调整仓位，以应对未来机构投资人可能采用的新质押方式。

最后，ETH 价格近期逼近历史高点，不排除也让部分验证者选择趁机套现离场。