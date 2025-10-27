以太坊价格预测：每週反弹确认强势 目光锁定突破重要阻力位

在欧洲时段中，以太坊（ETH）呈现略微看涨的走势，报价约为3,984美元，一天的交易量达165亿美元。这个全球市值第二大的加密货币目前市值为4,809亿美元，过去一天上涨1.04%。

儘管近期市场波动加剧，ETH能够维持更高的低点，显示交易者信心正在增强，逐步逼近可能的突破。

近期的价格走势显示买方正在悄悄重新掌握主导权，ETH 在3,920至4,115美元区间内盘整，这是一个通常会引发重大方向性走势的收敛区域。

以太坊（ETH/USD）技术展望：目标4,300美元

在4小时图上，ETH/USD 正在形成一个可能的对称三角形突破。通常，突破此类形态后会引发强烈的价格波动，特别是在突破方向上持续延伸。

就目前情况而言，ETH 正向上突破。20日指数移动平均线（$3,935）几乎已经上穿50日EMA（$3,926），这是一个短期看涨讯号，暗示动能可能即将加速。

以太坊价格图表－来源：TradingView

RSI（相对强弱指标）目前接近58，显示轻微偏多，但尚未进入超买区，为后续上行留出了空间。近期的K 线形态包括纺锤线、十字线以及看涨吞没形态，透露多空势力持续拉锯，不过动能正逐步倾向买方。

在以太坊的价格预测方面，如果ETH 突破4,115美元，下一道阻力位将位于4,298与4,550美元，并受到历史斐波那契位置支撑。然而，如果当前区域遭遇压力回落，可能使ETH回测至3,712或3,510美元，这些位置先前曾吸引大量买盘。

交易设置与市场展望

对交易者而言，若成功突破4,115美元，将构成有利的做多机会，目标可看向4,298至4,550美元，止损则建议设于3,920元下方。相反，如果跌破3,920美元，短期偏空的佈局则可能指向 3,510 美元附近。

ETH的价格结构不断收敛，象徵波动性正在累积，通常意味着之后可能迎来剧烈的放量走势。无论是看涨爆发还是回调修正，此次突破很可能决定以太坊迈向2025年11月的走势方向。

