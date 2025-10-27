BTC $115,184.98 1.40%
ETH $4,146.89 1.68%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.62 -0.97%
SOL $199.43 0.37%
TRX $0.29 -0.45%
SHIB $0.000010 -0.47%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：每週反弹确认强势　目光锁定突破重要阻力位

cryptocurrency ethereum 以太坊 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在欧洲时段中，以太坊（ETH）呈现略微看涨的走势，报价约为3,984美元，一天的交易量达165亿美元。这个全球市值第二大的加密货币目前市值为4,809亿美元，过去一天上涨1.04%。

儘管近期市场波动加剧，ETH能够维持更高的低点，显示交易者信心正在增强，逐步逼近可能的突破。

近期的价格走势显示买方正在悄悄重新掌握主导权，ETH 在3,920至4,115美元区间内盘整，这是一个通常会引发重大方向性走势的收敛区域。

以太坊（ETH/USD）技术展望：目标4,300美元

在4小时图上，ETH/USD 正在形成一个可能的对称三角形突破。通常，突破此类形态后会引发强烈的价格波动，特别是在突破方向上持续延伸。

就目前情况而言，ETH 正向上突破。20日指数移动平均线（$3,935）几乎已经上穿50日EMA（$3,926），这是一个短期看涨讯号，暗示动能可能即将加速。

以太坊价格图表－来源：TradingView

RSI（相对强弱指标）目前接近58，显示轻微偏多，但尚未进入超买区，为后续上行留出了空间。近期的K 线形态包括纺锤线、十字线以及看涨吞没形态，透露多空势力持续拉锯，不过动能正逐步倾向买方。

以太坊的价格预测方面，如果ETH 突破4,115美元，下一道阻力位将位于4,298与4,550美元，并受到历史斐波那契位置支撑。然而，如果当前区域遭遇压力回落，可能使ETH回测至3,712或3,510美元，这些位置先前曾吸引大量买盘。

交易设置与市场展望

对交易者而言，若成功突破4,115美元，将构成有利的做多机会，目标可看向4,298至4,550美元，止损则建议设于3,920元下方。相反，如果跌破3,920美元，短期偏空的佈局则可能指向 3,510 美元附近。

ETH的价格结构不断收敛，象徵波动性正在累积，通常意味着之后可能迎来剧烈的放量走势。无论是看涨爆发还是回调修正，此次突破很可能决定以太坊迈向2025年11月的走势方向。

Bitcoin Hyper：比特币在Solana上的下一次进化？

Bitcoin Hyper（$HYPER）正为比特币生态系带来全新阶段。比特币仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它一直以来的缺陷：Solana等级的速度。

其架构为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，结合了比特币的稳定性与Solana的高效性能。结果便是超高速度、低成本的智慧合约、去中心化应用，甚至包括迷因代币的快速生成，同时具备比特币的安全保障。

由Consult审计，该项目强调在採用度提升的同时维持信任与可扩展性。目前热度已相当强劲。预售金额已突破2,470万美元，代币价格仅为0.013165美元，下一轮涨价前仍具超值机会。

随着比特币网路活动攀升，以及市场对高效BTC生态应用的需求增加，Bitcoin Hyper作为连接两大加密生态的桥樑格外醒目。

如果说比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper便可能让它再次变得更快、更灵活，也更具娱乐性。

点击此处参与预售
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,102,613,662,223
4.1
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
蚂蚁集团在港注册AntCoin商标 集团董事长将下月访港
Allen Li
Allen Li
2025-10-27 09:40:08
新闻
CZ澄清有接受《财新》访问 对中国提出加密“建议”成话题
Allen Li
Allen Li
2025-10-27 09:01:56
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者