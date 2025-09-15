以太坊价格预测：多头是否蓄势待发推高ETH？

以太坊（ETH）重回聚光灯下，目前在 4640 美元附近横盘整理，此前它在 9 月初从 4070 美元的支撑位强势拉升。作为市值排名第二的加密货币，ETH 在两周内上涨超 13%，如今距离 5000 美元这一关键心理关口仅一步之遥。

撰稿时，ETH 报价 4639 美元，总市值约 5599 亿美元，日交易量 279 亿美元。

供给紧缩助推 ETH 看涨情绪

推动 ETH 多头情绪的核心因素之一就是供给收缩。交易所的 ETH 储备已降至 1880 万枚，创下自 2016 年以来的新低；与此同时，质押热度持续升温，目前已有超 3600 万枚 ETH 被锁定质押，占总供应量的约 30%。

这进一步减少了流通盘，收紧市场流动性，并对价格形成上行压力。分析师同时指出，巨鲸钱包和机构正在悄然吸筹 ETH，这进一步增强了市场对以太坊长期走势的信心。

供给端要点：

交易所储备：1880 万枚 ETH，创 2016 年以来新低

质押规模：3600 万枚 ETH+，约占总供应量 30%

巨鲸吸筹叠加机构看多，增强市场信心

以太坊（ETH/USD）技术面展望：多头剑指 5000 美元

从技术面来看，ETH 走势偏多，目前运行在上升通道内，K线持续走出更高低点，并多次测试通道上沿压力位。

突破 4450 美元关口后，伴随着长阳线放量，并形成了看涨吞没形态，进一步确认了多头趋势。

ETH 价格走势图 —— 数据来源：TradingView

动能指标正在释放更多信号。RSI 已经从 69 回落到 60，显示还有震荡整理的空间，但并不意味着趋势转弱。此处可能出现纺锤线或十字星 K，通常预示市场在下一步行情启动前的多空犹豫期。

支撑位：4550 美元、4425 美元（50 日均线支撑）

阻力位：4760 美元、4945 美元、5135 美元

长期底部：3994 美元（200 日均线）

如果日线能企稳收在 4760 美元上方，大概率会进一步上探 4945 美元，甚至冲击 5135 美元 —— 这是前几轮反弹的关键压制区。整体市场情绪依旧偏多，基本面与技术面双双支撑多头。

市场情绪与价格展望

以太坊的 OBV（能量潮指标） 在近期拉升前已提前释放了吸筹信号。成交量在 24 小时内放大 12.26% 至 434 亿美元，进一步确认了动能。

对交易员来说，4600 美元上方做多，止损设在 4425 美元下方，是一个不错的入场思路。目标位依次看向 4760 美元 → 4945 美元 → 5135 美元。

对于新手来说，总结很简单：ETH 仍在上升通道中，只要稳在均线上方，行情就有望冲击 5000 美元大关，甚至更高。

在机构吸筹、交易所储备下滑以及技术面强势共振的背景下，以太坊或许正酝酿一波大行情。

