以太坊距离5,000美元只差一步 现货ETF同期表现大胜比特币

以太坊（ETH）在 24 日一度冲高至 4,946 美元，刷新历史纪录。这一走势紧随 2 天前创下的前高，再度推升市场情绪。截稿前以太坊迅速回吐升幅，日内转跌，现报4690美元。

引爆行情的导火索，是 8 月 22 日美联储主席鲍威尔（Jerome Powell） 的讲话。市场解读为存在降息可能，风险资产应声大涨，ETH 在不到一小时内飙升 8%，单日涨幅达 15%。投资者普遍形成“降息＝流动性扩张＝加密资金流入”的联想，整体市场转向 Risk-On 模式。

ETF 与机构资金：以太坊上涨的双重引擎

支撑 ETH 走势的另一大动能，是美国现货以太坊 ETF 的资金涌入。

8 月首次单日流入额突破 10 亿美元，月度累计达 79 亿美元，超越比特币 ETF 同期表现。

尤其 8 月 21 日单日净流入 2.877 亿美元，突显 ETH 在机构投资组合中的地位快速提升。

同时，上市企业也在直接增持 ETH：矿企 Bitmain 持有 15 万枚 ETH（约 66 亿美元）。

游戏公司 SharpLink Gaming 持有 74 万枚 ETH（约 32 亿美元）。

这些动作削减了市场流通量，推动价格进一步走高。

政策与监管变化：强化生态信心

ETH 的走强也与政策面密切相关：

5 月底，美国 SEC 放宽 质押相关监管，允许流动质押项目无需注册为证券，提升了网络流动性。

7 月，川普总统签署 GENIUS 法案，确立稳定币监管框架，增强了 ETH 作为稳定币底层链的可靠性。

这些举措不仅改善短期流动性，也为 ETH 生态体系带来长期信任与透明度。

展望：能否突破 5,000 美元？

ETH 在 8 月累计上涨 25%，逼近 5,000 美元关键关口。不过，9 月历来是加密市场的回调期，短期波动或将加剧。但从当前资金面、市场情绪与政策利好来看，整体多头氛围依旧占据主导。