BTC $102,901.13 0.25%
ETH $2,349.70 7.09%
USDT $1.00 0.01%
XRP $2.36 2.42%
SOL $172.17 5.95%
TRX $0.26 2.08%
SHIB $0.000015 5.84%
Cryptonews 新闻

以太坊基金会发放逾3,000万美元资助 英美协议推动以太坊逼近2,500美元

作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

以太坊基金会于 5 月 8 日宣布，在 2025 年第一季度共发放约 3,265 万美元的资助金。本轮资助覆盖范围广泛，涵盖社区建设、教育推广、共识层、零知识证明（ZKP）、开发者工具、执行层等多个领域。

而巧合的是，此消息连同宏观经济向好共同推进，以太坊日内升逾20％一度触及2,485美元，截稿前稀有回落，报2,335美元。

推动技术发展的多元资助

本次资助的核心目标是加强以太坊（ETH）的技术基础，并推动整个生态系统的发展。

基金会向超过 90 个项目和组织提供了资金支持，聚焦基础设施建设、安全性提升以及用户使用规模的扩大。

在共识层方面，基金会重点投资于客户端多样性与网络稳定性。

在零知识证明领域，资助内容涵盖了隐私保护、扩容技术以及前沿加密研究等方向。

面向开发者的资助则聚焦于开发环境的完善、测试框架的丰富以及基础工具（如代码库）的持续演进。

此外，在执行层和第二层扩展技术方面，以太坊基金会加快了对“Rollup”等新型方案的支持，意在提升交易处理效率并降低链上费用。

治理机制与全球化的推进

以太坊基金会也持续关注社区与教育方面的发展。

为实现全球参与度提升，基金会资助了包括国际会议、教育项目和地区性发展资金在内的多样化项目。

在治理领域，基金会支持了去中心化治理模型的研究，以及“端对端资金流动”架构的构建。

目前正在试行根据地区决定和分配资金的机制，同时探索社区主导的治理新路径。

值得一提的是，基金会也高度重视执行层的技术升级。包括 EIP-7702 在内的最新提案正在被主要钱包陆续采纳，并逐步与 Pectra 升级对接，这将显著提升以太坊的互操作性与功能性。

展望未来：生态持续扩张

此次资助策略在兼顾短期运营（如安全审计）的同时，也注重长期创新（如治理机制研究）。

透过多元的资金分配与积极的研发支持，以太坊正不断巩固其作为去中心化应用（dApps）、去中心化金融（DeFi）及 Web3 基础设施核心平台的地位。

展望未来，随着 DeFi 的进一步发展，稳定币的整合与协作也将成为生态成长的重要一环。

推荐文章
以太坊基金会发放逾3,000万美元资助 英美协议推动以太坊逼近2,500美元
2025-05-09 09:39:52
Coinbase回吐收购期权交易平台Deribit升幅 第一季度表现逊于市场预期
2025-05-09 05:43:47
以太坊价格因 Pectra 升级大涨　多头目标直指 $10,000
2025-05-09 22:22:00
美英敲定临时贸易协议 比特币突破10万美元大关以太坊暴涨13％
2025-05-08 15:45:28
币安前 CEO 赵长鹏确认已申请总统特赦　推翻先前否认说法
2025-05-08 11:52:16
美国将宣布与英国达成协议 比特币一度逼近10万美元
2025-05-08 10:14:18
川普又说谎？ 遭儿子踢爆其实持有比特币
2025-05-08 08:36:34
阅读更多文章

更多文章

新闻
以太坊价格因 Pectra 升级大涨　多头目标直指 $10,000
Sze Lam
Sze Lam
2025-05-09 22:22:00
新闻稿
比特币突破103,000美元！Best Wallet完成1200万美元融资　BEST空投将于5月15日截止
2025-05-09 09:59:39
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者