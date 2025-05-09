以太坊基金会发放逾3,000万美元资助 英美协议推动以太坊逼近2,500美元

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 五月 9, 2025

以太坊基金会于 5 月 8 日宣布，在 2025 年第一季度共发放约 3,265 万美元的资助金。本轮资助覆盖范围广泛，涵盖社区建设、教育推广、共识层、零知识证明（ZKP）、开发者工具、执行层等多个领域。

而巧合的是，此消息连同宏观经济向好共同推进，以太坊日内升逾20％一度触及2,485美元，截稿前稀有回落，报2,335美元。

推动技术发展的多元资助

本次资助的核心目标是加强以太坊（ETH）的技术基础，并推动整个生态系统的发展。

基金会向超过 90 个项目和组织提供了资金支持，聚焦基础设施建设、安全性提升以及用户使用规模的扩大。

在共识层方面，基金会重点投资于客户端多样性与网络稳定性。

在零知识证明领域，资助内容涵盖了隐私保护、扩容技术以及前沿加密研究等方向。

面向开发者的资助则聚焦于开发环境的完善、测试框架的丰富以及基础工具（如代码库）的持续演进。

此外，在执行层和第二层扩展技术方面，以太坊基金会加快了对“Rollup”等新型方案的支持，意在提升交易处理效率并降低链上费用。

治理机制与全球化的推进

以太坊基金会也持续关注社区与教育方面的发展。

为实现全球参与度提升，基金会资助了包括国际会议、教育项目和地区性发展资金在内的多样化项目。

在治理领域，基金会支持了去中心化治理模型的研究，以及“端对端资金流动”架构的构建。

目前正在试行根据地区决定和分配资金的机制，同时探索社区主导的治理新路径。

值得一提的是，基金会也高度重视执行层的技术升级。包括 EIP-7702 在内的最新提案正在被主要钱包陆续采纳，并逐步与 Pectra 升级对接，这将显著提升以太坊的互操作性与功能性。

展望未来：生态持续扩张

此次资助策略在兼顾短期运营（如安全审计）的同时，也注重长期创新（如治理机制研究）。

透过多元的资金分配与积极的研发支持，以太坊正不断巩固其作为去中心化应用（dApps）、去中心化金融（DeFi）及 Web3 基础设施核心平台的地位。

展望未来，随着 DeFi 的进一步发展，稳定币的整合与协作也将成为生态成长的重要一环。