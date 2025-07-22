以太币合理价最少为1万美元 RWA与稳定币成推动力
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华尔街资深分析师、Fundstrat联合创始人 Tom Lee 表示，随着机构投资者逐步意识到以太坊的潜力，资金可能会如当年科技巨头抢占AI领域那样快速涌入，以太币年底甚至有望冲上 1万美元至1.5万美元。
以太坊将受惠于RWA的发展
Tom Lee 虽是专业分析师，但其身份唱好以太坊也有些利益冲突，皆因他现任以太坊储备策略公司 Bitmine Immersion Technologies 董事长，他指出，稳定币的普及正是引爆点。凭借便捷、高效的支付特性，稳定币迅速获得银行、商户与用户的青睐，成为传统支付系统的重要替代者。
目前，以太坊承载了全球逾2600亿美元稳定币市值中的大半，并逐步成为资产代币化的核心基础设施。Tom Lee 指出，以太坊因其规模、合规性与对现实资产（RWA）的支撑能力，正成为机构首选的区块链平台。
虽然比特币仍是“数位黄金”，但他认为，以太坊在金融资产链上化（tokenization）方面的角色更具成长性，看好其中长期表现将优于比特币。
以太币合理价最少为1万美元
“以太币当前被市场严重低估，如果有一项资产具备10倍增长潜力，对企业财务配置而言，无疑是极具吸引力的机会。“
Fundstrat 团队预估，以太币短期技术目标在 4000美元，但“合理价值”可能高达 1万美元至1.5万美元，并有望于年底前实现。
此外，Bitmine Immersion Technologies（股票代码：BMNR）过去是一家比特币挖矿公司，近期已全面转向以太坊储备战略。上周公司透露，包括期权在内，已累计持有 逾30万枚以太币，总市值超过 10亿美元。
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