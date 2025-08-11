BTC $120,000.22 1.13%
替代币新闻

以太坊开发者疑似滥用网络在土耳其遭到逮捕！国际区块链争议不断增加

eth ethereum 以太坊 以太币
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
一位享有「Fede’s intern」名号的以太坊开发者，因涉嫌协助利用以太坊区块链，进行不当行为而在土耳其遭扣押。此案突显了区块链基础设施开发者面临的法律风险正在不断增加。

以太坊开发者驳斥土耳其指控

这名开发者在X平台透露，自己因涉嫌以太坊网络滥用而在土耳其被拘留。他表示，土耳其当局已告知其法律顾问，可能会提出相关指控。他指这些控斥为完全不具依据，并强调自己是一名专注于透明基础设施建设的从业者。

这名以太坊开发者表示，他旗下公司分布于十多个行业，且总部设在欧洲，同时与多国政府保持联络。他透露已与来自欧洲、美国、阿联酋及亚洲的高层人物展开接触，寻求协助以解决这个问题。目前相关讨论仍在进行，他可能会考虑离开土耳其，在海外展开法律辩护。

现时，土耳其当局尚未明确解释「滥用」的具体定义，也未确认是否正式提出指控。这名以太坊开发者表示，内政部长指控他利用以太坊协助他人。然而，他坚决表示自己愿意与土耳其政府，以及任何其他国家政府进行积极合作。

国际区块链争议不断增加

这次新的逮捕引发了加密货币领域内部争议，许多分析师警告说，模糊的指控可能会为开源开发者设立一个困扰的先例。无论其他人如何使用它，撰写或维护区块链代码本质上并不违法。这个事件也引发了对土耳其在加密货币管控方面的担忧。近期，该国加强了对数字资产的监管。它已为交易所设置了许可要求，并改善了对洗钱的控制。

此事也让人联想起此前关于币安（Binance）高层的案件。此前，币安高层代表Nadeem Anjarwalla在肯尼亚，因加密领域方面的指控受到逮捕，这些围绕区块链开发者以及交易所员工展开的案件，进一步引发了关于政府执法是否已过度的讨论。尽管以太坊开发者的情况与币安的法律问题不同，但它们都显示出区块链技术与国际法越来越含糊。在这个领域，指控可能迅速变得严重，而不同地区法律的复杂性可能使结果难以预测。

Logo

