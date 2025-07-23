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以太币爆涨散户止盈 退出质押提领时间需9.5天

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以太币近期强势反弹，吸引了大量市场关注。不过，这波涨势也带动了自去年以来规模最大的质押者退出潮。分析普遍认为，许多质押者选择在高点获利了结，是推动退场潮的主因。

根据Validator Queue的数据显示，截至UTC+8时间7月23日下午3点，已有超过61.9万枚ETH排队等待退出验证节点，这一数值创下2023年以来的新高，使得质押提领的等候时间延长至逾9.5天，不过幸好的是，进场者同样水泄不通。

止盈为最大诱因

今年3、4月ETH仍在1500至2000美元间盘整时，大量验证者涌入，现在这些资金多数已转盈，而在币价大涨后选择止盈是人之常情，。Figment联合创始人Andy Cronk指出，每当市场强势上涨，就会出现大量用户赎回质押资产的情况，这已成为常态现象。

囤币公司为护盘手

尽管退出潮汹涌，但市场未必面临强烈抛压，原因在于质押需求依然强劲。目前有近34.9万枚ETH正在排队等待质押，创下自去年4月以来新高，导致等待入场时间延长至6天以上。

这部分新增质押，很可能来自那些以ETH为核心资产的公司。例如Sharplink Gaming自5月底转型以来，已持有价值13亿美元以上的ETH，并已开始参与质押以获取长期收益。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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