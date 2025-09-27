马斯克旗下 xAI 起诉 OpenAI：指控其技术盗用与高薪挖角计划

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 27, 2025

马斯克旗下的 AI 公司 xAI 已对 OpenAI 提起新诉讼，指控这家 ChatGPT 开发商 系统性地 高薪挖角核心员工，并窃取其 专有技术。

要点速览： xAI 起诉 OpenAI，指控其通过 挖角核心员工 获取 Grok 聊天机器人 背后的机密技术。

诉讼点名前工程师李雪辰（Xuechen Li，音译），他目前已被法院限制在 OpenAI 从事与 AI 相关的工作。

此案进一步加剧了 马斯克与 OpenAI 之间的对抗，背景是对顶尖 AI 人才与知识产权的激烈竞争。

这起诉讼在 美国加州北区联邦地方法院 提交，指控 OpenAI 发起了一场 “有组织、不公平且非法的行动”，通过挖角关键的 xAI 人员以获取与其 Grok 聊天机器人 相关的敏感数据。

诉状称，OpenAI 的目标包括那些 直接掌握 xAI 源代码、基础架构及商业计划 的人士，其中点名了前工程师 Jimmy Fraiture 以及一名高级财务主管。

前 xAI 工程师李雪辰被点名卷入商业机密诉讼

诉讼还点名了前员工 李雪辰（Xuechen Li），他正因涉嫌窃取商业机密而面临另一场诉讼。

本月早些时候，法院下达临时禁令，禁止李在 OpenAI 从事任何与 AI 技术相关的工作。

马斯克团队辩称，OpenAI 诱导这些员工 违反保密协议，从而违背了雇佣义务。

OpenAI 否认了相关指控，并表示：“我们绝不容忍任何保密违规，也无意获取其他实验室的商业机密。” 同时将马斯克的行动称为 “持续的骚扰”。

而 xAI 声称，在对李雪辰涉嫌不当行为的内部调查中，他们揭开了这场 挖角计划。

诉讼文件中甚至附上了一封邮件往来，其中一名前 xAI 高管对律师警告的回复只有一句粗暴的话：“suck my dick（含脏话原文）。”

Elon Musk's xAI is suing OpenAI for allegedly stealing trade secrets by poaching employees.



When Musk's lawyer confronted a former "senior finance executive," who xAI alleges stole its "secret sauce" of rapid data center deployment for OpenAI, here's how he responded: pic.twitter.com/93b1tjUUqx — Theo Wayt (@theo_wayt) September 25, 2025

这起事件标志着马斯克与 OpenAI 之间长期纷争的又一次升级。马斯克在 2015 年联合创立了 OpenAI，但在 2018 年因未能掌控公司而选择离开。

马斯克多次指责 OpenAI 及其 CEO Sam Altman 背弃了最初的 非营利使命，转而通过与 微软 等企业的合作追逐商业利益。

这起案件也为 全球 AI 主导权之争 增添了新一层火药味 —— 科技巨头们正在激烈竞争，争夺顶尖人才与核心知识产权（IP）。

马斯克 800 亿美元交易将 X 卖给 xAI

今年 3 月，马斯克宣布将旗下社交媒体平台 X 转移至其 AI 初创公司 xAI 名下。这笔 全股票交易 于 3 月 28 日公布，对 xAI 估值 800 亿美元，对 X 的估值为 330 亿美元，其中包含 120 亿美元债务。

这一操作的时间点，恰逢法官驳回马斯克试图撤销的一宗集体诉讼 —— 该诉讼指控他在最初收购 Twitter 时误导股东。

批评人士认为，这笔交易提高了马斯克及其公司面临的法律风险，甚至可能让 xAI 被卷入现有诉讼中。

例如，Cinneamhain Ventures 的 Adam Cochran 就指责马斯克 虚高 xAI 估值，以此转移 X，同时掩盖投资者损失，甚至暗示该交易可能是 在不同实体间转移用户数据 的手段。

尽管外界存在质疑，马斯克坚持认为，此次合并将强化 X 平台 与 xAI 技术 之间的协同效应，尤其是旗下的 Grok 聊天机器人 —— 他声称其性能已超越早期版本的 ChatGPT。

支持者认为，Grok 有望让 xAI 成为 AI 竞赛中的强力竞争者，尽管 800 亿美元的估值 依然饱受质疑。