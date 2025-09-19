EigenCloud与 Google Cloud 建立合作关系 EIGEN一度暴涨逾25％

EigenCloud 于9月17日宣布与 Google Cloud 建立合作关系，成为新推出的 AI 支付协议（AP2） 的首批启动伙伴。

消息公布后，EigenCloud 的原生代币 EIGEN 当日飙升 25%。据 CoinGecko 数据显示，该代币在合作消息公布当日暴涨1逾18％，翌日再延续涨势一度触及 2.08 美元，截稿前回落至1.918美元水平。

与 Google Cloud 的合作

此次合作将把 EigenCloud 基于以太坊（ETH）的可验证性与再质押安全机制，整合进 Google 的支付基础设施。

EigenCloud 创始人 Sreeram Kannan 表示：“AP2 将有助于构建全球可验证的经济体系。”

EigenCloud 建立在 EigenLayer 的去中心化以太坊再质押协议之上。通过此次整合，该公司将定位为一个可验证的基础设施，使 AI 代理能够跨卡片、银行与区块链处理支付。

推动 AI 与区块链融合

官方介绍称，全新的 Agent Payments Protocol（AP2） 是一个标准化协议，旨在为 AI 代理提供可信且可追溯的交易能力。

除了 EigenCloud，此次合作还吸引了 以太坊基金会、Coinbase 等机构参与，被视为大型科技企业实际采用区块链技术的重要案例。

