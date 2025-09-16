BTC $116,684.91 1.43%
狗狗币及XRP ETF本周四上市 非直接买入现货并托管

美国金融市场即将见证新篇章。资产管理公司 Rex Shares 与 Osprey Funds 携手推出全美首批瑞波币（XRP）与狗狗币（DOGE）ETF，预计将在本周四挂牌交易，为投资人提供直接接触这两种热门加密货币的新渠道。

山寨币ETF设计多为非直接买入并托管

与现有的比特币、以太坊现货 ETF 不同，这些新产品并未依循《1933 年证券法》作为商品信托注册，而是走上另一条路径 —— 依据《1940 年投资公司法》登记。这意味着产品将受到不同的监管架构约束。

根据文件说明，这两档 ETF 的设计并非直接买入并托管 XRP。基金会通过一家在开曼群岛设立、全资控股的子公司 REX-OspreyTM XRP (Cayman) Portfolio S.P. 来获取 XRP 的市场曝险，甚至可能涉足与 XRP 相关的衍生品，以提升投资弹性。狗狗币 ETF（代码：DOJE）的运作方式与之相同。

以基金持有子公司的方式与传统的差别

信任与透明度挑战：

  • 投资人或没办法确认子公司是不是一直稳妥持有足额的 XRP。
  • 监管机构也会更严格地要求披露、审计。

追踪误差可能更大：

  • 因为子公司除了现货，还可能投资衍生品，ETF 的价格走势可能偏离 XRP 的现货市场价格。

成本更高：

  • 多了一层子公司架构，涉及管理费、合规成本，投资人最终承担费用更重。

Solana ETF为成功先例

事实上，Rex-Osprey 团队对这种模式早已积累经验。今年 6 月，他们已成功依照《1940 年投资公司法》发行美国首档 Solana（SOL）质押型 ETF。目前该公司还递交了涉及 川普币（TRUMP） 与 迷因币 BONK 的 ETF 申请，但据彭博分析师 Eric Balchunas 透露，这些产品尚无明确上市时间。

与此同时，美国 SEC 桌上仍有 90 多份涵盖多种加密货币的 ETF 申请等待审查，部分预计将在 10 月迎来结果。

