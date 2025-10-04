狗狗币价格预测：DOGE从牛市区间反弹 或迅速推至1美元

月线图上MACD转为看涨——狗狗币价格预测暗示将引发一波快速上涨，可能迅速将DOGE推至1美元。

DOGE在过去7天内录得15%的涨幅，随着加密货币市场从关键支撑位强劲反弹，这一走势根据多项技术信号支持对狗狗币价格的看涨预测。

X用户KevinCapital（@Kev_Capital_TA），拥有超过24000名交易者关注，指出DOGE的月线图刚刚触发了几个历史上标志着重大突破的买入指标。

Anytime we saw Monthly Stoch RSI crosses on #Dogecoin outside of the bear market along with a uptrending Monthly RSI it ultimately lead to massive rallies to the upside. The goal is to get the StochRSI to cross the 20 level and show follow through as anything below that level is… pic.twitter.com/FxrohrzlXo — Kevin (@Kev_Capital_TA) August 27, 2025

这些技术指标的组合支持对狗狗币价格的看涨预测，预计在本轮周期中狗狗币可能首先上涨至1美元，长期来看可能达到10美元。

狗狗币价格预测：DOGE需突破此形态以开启下一轮上涨

日线图显示，狗狗币自2024年10月以来一直处于上升趋势，沿途形成了一系列更高的低点。

如果图表中所示的价格通道出现看涨突破，将引发该代币的强劲反弹，很可能首先达到这些水平。同时，如果DOGE突破该标记，将为向1美元的另一波上涨铺平道路，这意味着该代币将创下新历史高点。

虽然达到10美元可能需要一段时间，但随着华尔街持续拥抱模因币，DOGE的长期上升轨迹应会继续。DOGE相关ETF的推出证明了机构采用正在上升。

