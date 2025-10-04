BTC $122,451.18 1.96%
ETH $4,503.13 1.22%
USDT $1.00 -0.04%
XRP $3.00 -0.55%
SOL $229.17 0.58%
TRX $0.34 -0.52%
SHIB $0.000012 0.66%
Cryptonews 新闻

狗狗币价格预测：DOGE从牛市区间反弹　或迅速推至1美元

加密货币 区块链 狗狗币 迷因币
月线图上MACD转为看涨——狗狗币价格预测暗示将引发一波快速上涨，可能迅速将DOGE推至1美元。
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

DOGE在过去7天内录得15%的涨幅，随着加密货币市场从关键支撑位强劲反弹，这一走势根据多项技术信号支持对狗狗币价格的看涨预测

X用户KevinCapital（@Kev_Capital_TA），拥有超过24000名交易者关注，指出DOGE的月线图刚刚触发了几个历史上标志着重大突破的买入指标。

这些技术指标的组合支持对狗狗币价格的看涨预测，预计在本轮周期中狗狗币可能首先上涨至1美元，长期来看可能达到10美元。

狗狗币价格预测：DOGE需突破此形态以开启下一轮上涨

日线图显示，狗狗币自2024年10月以来一直处于上升趋势，沿途形成了一系列更高的低点。

dogecoin price chart

如果图表中所示的价格通道出现看涨突破，将引发该代币的强劲反弹，很可能首先达到这些水平。同时，如果DOGE突破该标记，将为向1美元的另一波上涨铺平道路，这意味着该代币将创下新历史高点。

虽然达到10美元可能需要一段时间，但随着华尔街持续拥抱模因币，DOGE的长期上升轨迹应会继续。DOGE相关ETF的推出证明了机构采用正在上升。

同样，像Maxi Doge ($MAXI)这样的早期加密预售在本周期中可能优于成熟代币。

Maxi Doge（$MAXI）为交易世界带来1000倍能量

Maxi Doge（$MAXI）将传奇的狗狗模因转化为一个专为热爱高风险交易的degen交易社区的脸面。

这不仅仅是另一个靠炒作浮动的模因币，它是一个拥抱本轮牛市能量的代币，通过1000倍杠杆放大每笔交易的最大潜力。

将$MAXI放入你的钱包，你就能加入一个志同道合的零售交易者社区，他们可以连接、分享策略，并炫耀他们的胜利。

如要购买$MAXI并加入泵升，只需前往Maxi Doge官方网站并连接像Best Wallet这样的钱包。你可以使用加密货币交换或银行卡完成交易。

在此购买$MAXI

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,376,988,345,439
10.27
最热门币种

更多文章

新闻
去中心化永续合约交易所Perp DEX月交易量破万亿 创下历史新高
Allen Li
Allen Li
2025-10-04 09:27:19
新闻
谷歌Gemini AI预测：到2025年底，XRP、Pi Coin 与柴犬币或将迎来巨额涨幅
Esther Hui
Esther Hui
2025-10-04 03:00:00
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者