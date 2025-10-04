狗狗币价格预测：DOGE从牛市区间反弹 或迅速推至1美元
月线图上MACD转为看涨——狗狗币价格预测暗示将引发一波快速上涨，可能迅速将DOGE推至1美元。
DOGE在过去7天内录得15%的涨幅，随着加密货币市场从关键支撑位强劲反弹，这一走势根据多项技术信号支持对狗狗币价格的看涨预测。
X用户KevinCapital（@Kev_Capital_TA），拥有超过24000名交易者关注，指出DOGE的月线图刚刚触发了几个历史上标志着重大突破的买入指标。
这些技术指标的组合支持对狗狗币价格的看涨预测，预计在本轮周期中狗狗币可能首先上涨至1美元，长期来看可能达到10美元。
狗狗币价格预测：DOGE需突破此形态以开启下一轮上涨
日线图显示，狗狗币自2024年10月以来一直处于上升趋势，沿途形成了一系列更高的低点。
如果图表中所示的价格通道出现看涨突破，将引发该代币的强劲反弹，很可能首先达到这些水平。同时，如果DOGE突破该标记，将为向1美元的另一波上涨铺平道路，这意味着该代币将创下新历史高点。
虽然达到10美元可能需要一段时间，但随着华尔街持续拥抱模因币，DOGE的长期上升轨迹应会继续。DOGE相关ETF的推出证明了机构采用正在上升。
