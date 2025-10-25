DOGE 价格预测：顶级分析师呼吁加密圈坚守信仰 目标 1 美元狗狗币 2025 年能实现吗？

在过去 7 天内，DOGE 上涨了约 10%，作为龙头级迷因币，它的反弹与整体市场同步，可能与川普特赦币安创办人赵长鹏（CZ）的消息有关。一位顶级加密分析师在此背景下发布了他对 Dogecoin（狗狗币） 的最新看涨预测。

知名交易员 Chimp of the North（在 X 平台拥有超过 3.3 万名追随者）表示，DOGE 有望在本轮周期内冲上 1 美元。

他指出，该币近期在三日线图（3D Chart）上于 约 0.12 美元区间触及关键支撑位，这一技术信号或意味着下一波上涨行情即将启动。

Do you have the patience to wait for $1? 🐕$DOGE pic.twitter.com/Q5P0bSQF65 — Chimp of the North (@cryptochimpanz) October 23, 2025

这一走势与 DOGE 的历史表现 如出一辙。该代币在 2024 年 11 月 美国总统大选中 特朗普胜选 后，也曾上演过类似的剧本。

当时，DOGE 仅用数周就从约 0.10 美元暴涨至接近 0.50 美元。历史不一定完全重演，但往往会「押韵」。

狗狗币价格预测：DOGE 自 0.165 美元反弹，或即将上探 0.33 美元

从日线图来看，尽管近期市场出现小幅回调，DOGE 的整体上升趋势依旧完好。这枚龙头级迷因币近期在 长期趋势线 附近获得支撑后，价格已重新站上 0.165 美元关口，技术面显示后续仍有望延续上行走势。

目前需要关注的关键压力位在 0.22 美元。若 DOGE 能成功突破该区间，上行机率将大幅提升，短期内有望挑战 0.33 美元。

同时，若市场动能进一步加速、价格突破当前上升信道，下一个目标区间将是 DOGE 去年 12 月的高点——约 0.50 美元。

在这样的牛市周期背景下，能提前捕捉到「下一个狗狗币」的项目，往往能带来改变人生级的收益。

例如新兴加密项目 Snorter（$SNORT），目前已在预售阶段筹集近 550 万美元，该项目将推出专为迷因币设计的自动化交易机器人。距离预售结束仅剩 3 天，投资者仍可在结束前抢先入场。

Snorter（$SNORT）让零代码玩家也能轻松自动化交易

Snorter ($SNORT) 正在重新定义迷因币交易者的操作方式——一切都可直接在 Telegram 上完成。用户无需在多个页签间切换、盯盘或手动解析智能合约，现在只需几秒钟就能发现并抢先狙击新代币，真正实现自动化、一键化的交易体验。

最初建立于 Solana 生态的 Snorter Bot，内置自主开发的 路由引擎与 防 MEV 抢跑中继系统，实现闪电级速度与高安全性交易。

它能自动识别并过滤高风险代币，无需担心 蜜罐或 隐藏增发 等陷阱。交易者还可透过简单的聊天指令设定止盈目标、定时买入，甚至复制顶级钱包的操作策略。

Snorter 的预售即将结束，距离代币上架顶级交易所仅剩 3 天。目前仍可于预售阶段以 $0.1083 的价格入手 $SNORT，为正式上线后的高潜回报提前布局。

购买方式十分简单：前往 Snorter 官方网站，连接兼容钱包（如 Best Wallet），即可使用 USDT 或 SOL 兑换 SNORT，或直接透过 银行卡 投资入场。