德国银行称2030年比特币将纳入各国核心储备资产

德国银行（Deutsche Bank）于 10 月 7 日发布最新报告指出，到 2030 年，全球各国央行可能会将比特币（BTC）与黄金一同纳入核心储备资产。

报告称，比特币有望像 20 世纪的黄金那样，成为金融安全的新支柱。报告同时强调，比特币与黄金并非取代美元，而是作为互补性资产发挥作用。

21 世纪的黄金

德国银行分析师 Marion Laboure 与 Camilla Siazon 于 2025 年 10 月 7 日发布研究报告。报告预测，到 2030 年，比特币可能与黄金并列，成为央行储备资产的核心组成部分。

他们指出，比特币的波动性已降至历史低位，其固定供应量与低相关性等特征，使其愈发接近黄金。

分析师表示：“战略性配置比特币，可能反映出 20 世纪黄金的角色，并成为现代金融安全的基石。“

这一预测发布之际，比特币价格于 2025 年 10 月 6 日创下新高，飙升至 12.5 万美元。德银认为，这一走势与比特币相对波动性的下降有关。不过，美国总统唐纳德·川普重申将对中国进口商品征收 100% 关税的计划，目前已引发市场恐慌，风险资产全面承压。

报告同时重申，比特币与黄金不会取代美元，而是延续央行一贯的多元化储备策略。

此外，报告还提到，像美国 Strategy 公司等机构采用的比特币财务战略，正推动机构投资者重新评估比特币的价值。

推动比特币储备化的三大因素

德银指出，支撑其预测的主要因素有三点：

第一， 在政治不确定性加剧及美元走弱的背景下，全球央行正加速寻找美元储备资产的替代方案，去美元化趋势不断升温。报告指出，央行持续增持黄金，主要是将其作为 政治风险对冲工具 。

。 第二， 比特币作为资产类别的成熟度不断提高。波动性下降、流动性增强、供应量固定等因素，使 比特币无内在价值 的主要反对论逐渐失效。

分析师承认比特币缺乏现金流，但指出其波动性指标已接近传统储备资产。此一成熟过程，也可能影响市场对其他加密资产的看法。

的主要反对论逐渐失效。 分析师承认比特币缺乏现金流，但指出其波动性指标已接近传统储备资产。此一成熟过程，也可能影响市场对其他加密资产的看法。 第三， 机构投资者的加入，包括企业将比特币纳入财务资产，正在重塑比特币的战略性价值定位，类似历史上黄金积累的过程。这一趋势也增强了公众对比特币投资的信任度。

分析还提到，这种变化受央行多元化需求推动，同时参考了高盛对黄金的最新预测——该行预计 2025 年 10 月金价将升至每盎司 4,900 美元。

传统资产的差异与未来展望

报告明确指出，比特币与传统资产存在根本性差异。与现金、债券或房地产不同，比特币不赋予持有人对基础资产、利息或现金流的权利。

但德银认为，这种结构性差异，正被比特币在宏观经济冲击中表现出的韧性所弥补。

报告总结称，比特币未来的发展取决于两个关键因素：波动性的持续下降与监管环境的明朗化。

分析师认为，比特币的采用过程将类似央行几十年来逐步整合黄金储备的模式，呈现阶段性上升。

此外，该报告明确指出，此预测不包括各国央行发行的数字货币（CBDC），而是聚焦于比特币作为非国家化储备资产的潜力。