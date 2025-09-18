星展银行、富兰克林邓普顿与 Ripple 携手推出代币融资新方案
投资者可通过在星展银行数字交易所（DBS Digital Exchange）使用 Ripple 的稳定币 RLUSD，获取富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的 sgBENJI 代币来赚取收益
星展银行将探索允许投资者使用 sgBENJI 代币作为抵押品，从银行或第三方平台获取信贷
创新交易与融资解决方案
数字资产投资者通常直接配置比特币、以太坊和 XRP 等公有链原生代币。但这种投资方式既暴露于加密货币固有的市场波动风险，又无法在投资组合中获得收益。
为帮助客户更灵活地应对快速变化的市场环境，DBS 数字交易所（DDEx）将上线 sgBENJI—即富兰克林邓普顿代币化货币市场基金 Franklin Onchain U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund的代币，并与 RLUSD 一同交易。合格的 DBS 客户可用 RLUSD 兑换 sgBENJI 代币，从而在数分钟内、全天候（24/7）将投资组合重新平衡至相对稳定的资产，并在市场波动期间赚取收益。
运用 sgBENJI 代币可再一步融资
在合作的下一阶段，DBS 将探索帮助客户通过 sgBENJI 代币抵押来释放流动性。潜在应用包括：通过回购交易从银行获取信贷，或通过第三方平台融资，由 DBS 作为代理托管抵押品。这样不仅为客户提供更广泛的流动性池，还能让客户与第三方贷款方安心，因为抵押资产由受信赖的银行托管。
