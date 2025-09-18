BTC $117,499.41 1.57%
Cryptonews 新闻

星展银行、富兰克林邓普顿与 Ripple 携手推出代币融资新方案

Allen Li
Allen Li
投资者可通过在星展银行数字交易所（DBS Digital Exchange）使用 Ripple 的稳定币 RLUSD，获取富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的 sgBENJI 代币来赚取收益

星展银行将探索允许投资者使用 sgBENJI 代币作为抵押品，从银行或第三方平台获取信贷

创新交易与融资解决方案

数字资产投资者通常直接配置比特币、以太坊和 XRP 等公有链原生代币。但这种投资方式既暴露于加密货币固有的市场波动风险，又无法在投资组合中获得收益。

为帮助客户更灵活地应对快速变化的市场环境，DBS 数字交易所（DDEx）将上线 sgBENJI—即富兰克林邓普顿代币化货币市场基金 Franklin Onchain U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund的代币，并与 RLUSD 一同交易。合格的 DBS 客户可用 RLUSD 兑换 sgBENJI 代币，从而在数分钟内、全天候（24/7）将投资组合重新平衡至相对稳定的资产，并在市场波动期间赚取收益。

运用 sgBENJI 代币可再一步融资

在合作的下一阶段，DBS 将探索帮助客户通过 sgBENJI 代币抵押来释放流动性。潜在应用包括：通过回购交易从银行获取信贷，或通过第三方平台融资，由 DBS 作为代理托管抵押品。这样不仅为客户提供更广泛的流动性池，还能让客户与第三方贷款方安心，因为抵押资产由受信赖的银行托管。

