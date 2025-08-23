星展银行推出以太坊链上代币化债券 传统10万美元入门降至1,000美元

新加坡最大银行 — 星展银行（DBS）于 21 日宣布，在以太坊（ETH）公有区块链上发行代币化的结构性债券。这类产品与加密资产挂钩，将通过 ADDX、DigiFT 和 HydraX 等新加坡当地平台，面向合格投资者及机构投资者提供。

为机构投资者拓展渠道

首款产品是一种参与型债券，设计为在价格上涨时以现金结算，而在价格下跌时能在一定程度上减轻损失。借此，投资者无需直接持有加密货币，就能获得其价格波动的投资敞口。

发行单位为等值 1,000 美元的代币化份额，相较于传统通常需要至少 10 万美元起投的结构性债券，大幅降低了投资门槛。

星展银行的目标不仅限于其私人银行客户，而是希望通过代币化的方式，向更广泛的投资群体开放，为资本市场创造新的参与机会。

以太坊与金融业的发展趋势

此次举措反映了市场对数字化投资产品的强劲需求。根据星展银行的数据，2025 年上半年客户在加密资产挂钩结构性债券上的交易额已超过 10 亿美元，从第一季度到第二季度增长约 60%。

过去，星展银行一直在新加坡金融管理局（MAS）主导的“Project Guardian”框架下，利用许可型区块链进行试点。但这一次，银行转向了以太坊这一公有区块链，可谓是一个战略转折点。

不过，代币的访问仍维持在许可制环境下，并非让其在以太坊开放生态中自由流通，而是通过可控的方式提供。这显示了星展银行在合规与技术创新之间的平衡策略。

该行还计划未来将与股票或信用挂钩的其他结构性债券进行代币化，这意味着以太坊作为金融基础设施的应用有望进一步深化。