CZ指币安上架费贵就不要付 社区反呛优质项目你们也不会上
币安近来争议不断，早前币安平台上的三种理财资产出现严重脱锚，官方宣布推出一项直接向用户发放资金的援助计划，并启动总额 4 亿美元的“同舟方案”。除此之外，CZ亦罕有回应币安上架费的问题，直言项目够好，交易所自然抢著上。
3 亿美元助市场波动中受损用户
为感谢用户长期以来的支持与信任，币安宣布启动用户种子计划，将投入总额 3 亿美元 USDC，为在本轮市场波动中受损的部分用户提供补助。补助金额将根据用户的亏损幅度、比例等综合因素评估，范围介于 4 至 6,000 USDC 之间。
符合以下条件的用户可获得本次补助：
- 交易时间：2025 年 10 月 10 日 08:00 至 10 月 12 日 07:59（东八区时间）
- 用户类型：在合约或杠杆交易中发生强制平仓的用户（已获其他补偿者不再符合资格）
- 亏损金额：不少于 50 美元等值
- 亏损比例：达到或超过 30%（以账户总强制平仓损失 / 资产快照时的账户净资产计算）
- 净资产参考时间：以 2025 年 10 月 10 日 07:59（东八区时间）的资产快照为准
CZ回应上架费问题
1.项目方可以不用上架币安
CZ认为如果你是一个项目方，正在抱怨交易所要求的上币空投或上币费，那就不要付。如果你的项目真的足够优秀，各大交易所会抢着上你的币。但如果你必须去「求」别人上架，那你该好好思考：到底是谁在为谁提供价值？
2.投资者请向项目方抱怨
如果你是某个代币的持币者（bag holder），请向项目方抱怨，而不是交易所。PancakeSwap 就没有上币费，但它的交易量依然非常可观。
3.开火其他交易所
如果你在抱怨币安的上币费用太高，那就干脆把你自己的上币费设为 0 吧，然后开心经营。事实上，为什么不把所有费用都设为 0 呢？包括交易手续费？在去中心化的世界里，每个企业都可以自由选择自己的商业模式，没人强迫你采用某种模式。
大量“优质“项目未上架币安
CZ的说法其实相当简单粗暴，总结一句就是，你能为我们交易所带来利益，请求的一方便会是币安；反之，要我们提供流动性、知名度，那是否付费就自行决定，而非抱怨，因为这只是一场生意。
观点上，CZ的一番言论的确没有任何问题，但为何仍未能消除投资者疑虑，更被多数人质疑他是“双重标准“？皆因币安平台未上架大多市值靠前，即大众认为的“优秀”项目，而这些代币通常来自竞争对手，同样，自家的BNB代币亦未能在竞争对手中上架，例如Coinbase。
其他疑质包括：
- 目前 Hyperliquid 的原生代币 $HYPE 在币安上只有合约而没有现货。
- 币安至今仍未涉足市值超过十亿美元的代币，如 $MNT、$MX、OKB 和 LEO。
- 上架费不是问题，而是币安背后的操作，项目方付出高昂代价，这些代价或许令币安可操纵市场获利。