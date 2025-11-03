CZ再发功一帖文令$ASTER单日涨逾27％ 自称不常买币的他竟分享持仓截图

去中心化永续合约平台 Aster 的原生代币 $ASTER 近日走出强劲行情，单日涨幅突破 20%。引爆点来自币安创办人赵长鹏（CZ） 的公开“站台”——他称已以个人资金购入超过 209 万枚 $ASTER，迅速点燃市场的投机与跟随情绪。受此影响，$ASTER 今日（3）一度上行 20.5% 至 1.13 美元，截稿前已回落至1.0558美元。

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance.



I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Aster 与币安一直有合作

Aster 属于完成整合与品牌重塑后的永续合约 DEX：团队将包括 APX 在内的旧代币合并，且在今年9月于 BNB Chain 重新发行代币。$ASTER 总量为 80 亿枚，其中逾半数用于社区激励与策略分发（如空投、合作推广）。

平台自定位为 “混合型 DEX（Hybrid DEX）”，在同一体系内提供 跨链永续与现货交易，并支持 隐藏挂单、高杠杆 等偏专业化的功能，希望在竞争白热化的衍生品赛道上寻找增量。

CZ：自己不常买币

CZ 在 9 月曾称赞 $ASTER “开局强劲”，昨（2）日晚再发文力挺，强调自己并非短线交易者，而是买入并持有（buy & hold）。他晒出的截图显示，持仓逾209 万枚，买入价 0.913 美元。

I don't buy tokens often. 😆 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

而他晒出持仓后，$ASTER当日暴涨逾27％，最高报1.277美元。有网友问CZ，印象中这是第一次看他分享类似资讯，CZ亦回应道这是因为自己不常买币。有网友称当日的大阳烛为“CZ烛“（过往CZ言论多次引爆市场），CZ亦无可奈何回应，他只想低位买更多。

非基本面带来的动能

链上侧也给出了一些“侧写”：有分析称 $ASTER 官方钱包近来累计了大量 USDT，体量已跻身 BNB Chain 上（除币安外）规模最大的地址之一。

需要注意的是，热度之外仍有风险提示。分析师指出，虽然 $ASTER 近阶段表现凌厉，但总供应偏高、强敌环伺（如同赛道 Hyperliquid），且本轮拉升更多依赖叙事驱动而非基本面突破，短期内回撤风险不可忽视，事实上现价对比11月2日高位已回撤逾16％。

从另一角度分析，由于Aster 与币安关系密切，加上币安平台一直被网友质疑为何 Hyperliquid 的原生代币 $HYPE 迟迟未在币安上架现货，现在他出力支持 Aster 也许动机并不单纯。

