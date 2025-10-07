BTC $122,291.40 -2.23%
新闻

CZ被福布斯估算为第21大富豪 同业只有他进入百大

Allen Li
Allen Li
随着比特币再度创下新高，币安创办人 赵长鹏（CZ） 的净资产也随之飙升至 873 亿美元，一度跃居全球富豪榜第 21 名。面对这一惊人数字，CZ 的反应却十分平静，他仅淡淡回应：“这个数字太高了，也不重要。” 相较财富的浮动，他更关心区块链技术能为社会带来的长期影响。

BNB暴涨带动个人净值更上一层楼

根据《福布斯》估算，CZ 持有约 90% 的币安股份及大量 BNB 代币，其个人净值随加密市场波动而起伏不定。随着 BNB 价格突破 1,200 美元、比特币同步上涨，他的资产在短短数周内增加约 200 亿美元。

面对外界关注，CZ 在社群平台多次强调自己对财富榜毫无兴趣。

“我不认为这些数据准确（排名太高），也不重要。真正重要的是，我们能帮助多少人、能让世界变得更好多少。”

这一回应，不仅淡化了外界对他个人财富的关注，也反映出他从交易所日常管理中逐步抽身，正将更多时间与资源投入到长期的公益与区块链生态建设中。

百大排名只有CZ一大被标注主收入来自加密产业

在《福布斯》的即时富豪名单排名中，头一百位被标注主收入来自加密产业（Cryptocurrency）的只有CZ一人。

而在100名以后则出现更多来自该产业的高管，包括101位的Giancarlo Devasini，他是稳定币发行商 Tether 的首席财务官，也是公司最大股东之一。Tether 迄今已发行超过 1000 亿枚代币。受益于利率上升，Tether 在 2023 年凭借客户抵押资产所产生的利息，获得了 62 亿美元利润。

据《富比士》（Forbes）估算，Devasini 持有 Tether 约 47% 的股份，估值方法参考了一组中型上市银行与资产管理公司的平均市盈率倍数。

再下一位进入排名的则已经是排名159位的Brian Armstrong，他是美国最大加密货币交易所 Coinbase Global 的首席执行官，而其持有公司约 19% 的股份。

以上便是《富比士》排名中，首200位中的被标注主收入来自加密产业的三人。

市值
$4,451,943,565,976
8.99
最热门币种

