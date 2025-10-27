CZ澄清有接受《财新》访问 对中国提出加密“建议”成话题

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 27, 2025

据《财新》27日报道，币安创办人赵长鹏（CZ）已正式获得前美国总统特朗普特赦，并计划将主要精力转向家族办公室 YZi Labs 的投资业务。同时，报道声称 CZ 受邀担任多国政府的加密产业顾问，并被引述表示“稳定币本质上是一种政府融资方式”，还建议中国当局认真考虑发行人民币稳定币，以免拱手让出市场主导权。

报道与市场解读：两个不同焦点

消息传出后，社区和市场分析者普遍从两个方向解读：

个人动向方面：所谓“获特赦”以及“专注家族办公室、担任顾问”的部分，与外界对 CZ 未来规划的预期大体一致；

政策观点方面：涉及中国与稳定币的表态则更具敏感性。若言论被视为对中国政策的“建议”，可能引发过度解读或政治化反应。

CZ第一次回应：近期未接受任何采访

然而事件迅速出现反转。CZ 当天就在社交平台上发文澄清，表示“最近没有接受任何采访，也没有说过那些话”。他用轻松的语气补充道：“虽然听起来挺有道理，但那不是我说的。”

这番回应让讨论焦点转移到消息来源的可靠性上。多数观察者认为，关于特赦与 YZi Labs 投资布局 的部分基本属实，但有关中国政策与稳定币的言论很可能是媒体的过度延伸或误引。

CZ澄清：9月有接受访问

虽然听起来挺有道理的。但。。。我是9月份接受过采访。



不是最近。特赦后还没接受过采访。 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 27, 2025

在CZ的第一个留言发出后，《财新》被推到风口之上，被攻击发布假新闻。又CZ很快把第一条留言删除，未知是否在留言时忘记了，于是补回一句在9月时的确有接受《财新》访问。而最耐人寻味的是，最关键的一句“也没说这些”也一并被移除。

澄清背后的考量

在目前中国仍对加密货币保持严格监管的背景下，CZ 若被解读为对中国政策发表评论，势必引发外界争议。作为全球最大加密货币交易所的创办人，他显然希望避免被贴上“干涉中国政策”的标签。澄清声明既有助于维护其个人立场的中立性，也能防止事件被放大为地缘政治话题。