BTC $115,184.98 1.40%
ETH $4,146.89 1.68%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.62 -0.97%
SOL $199.43 0.37%
TRX $0.29 -0.45%
SHIB $0.000010 -0.47%
Cryptonews 新闻

CZ澄清有接受《财新》访问 对中国提出加密“建议”成话题

CZ
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

《财新》27日报道，币安创办人赵长鹏（CZ）已正式获得前美国总统特朗普特赦，并计划将主要精力转向家族办公室 YZi Labs 的投资业务。同时，报道声称 CZ 受邀担任多国政府的加密产业顾问，并被引述表示“稳定币本质上是一种政府融资方式”，还建议中国当局认真考虑发行人民币稳定币，以免拱手让出市场主导权。

报道与市场解读：两个不同焦点

消息传出后，社区和市场分析者普遍从两个方向解读：

  • 个人动向方面：所谓“获特赦”以及“专注家族办公室、担任顾问”的部分，与外界对 CZ 未来规划的预期大体一致；
  • 政策观点方面：涉及中国与稳定币的表态则更具敏感性。若言论被视为对中国政策的“建议”，可能引发过度解读或政治化反应。

CZ第一次回应：近期未接受任何采访

然而事件迅速出现反转。CZ 当天就在社交平台上发文澄清，表示“最近没有接受任何采访，也没有说过那些话”。他用轻松的语气补充道：“虽然听起来挺有道理，但那不是我说的。”

这番回应让讨论焦点转移到消息来源的可靠性上。多数观察者认为，关于特赦与 YZi Labs 投资布局 的部分基本属实，但有关中国政策与稳定币的言论很可能是媒体的过度延伸或误引。

CZ澄清：9月有接受访问

在CZ的第一个留言发出后，《财新》被推到风口之上，被攻击发布假新闻。又CZ很快把第一条留言删除，未知是否在留言时忘记了，于是补回一句在9月时的确有接受《财新》访问。而最耐人寻味的是，最关键的一句“也没说这些”也一并被移除。

澄清背后的考量

在目前中国仍对加密货币保持严格监管的背景下，CZ 若被解读为对中国政策发表评论，势必引发外界争议。作为全球最大加密货币交易所的创办人，他显然希望避免被贴上“干涉中国政策”的标签。澄清声明既有助于维护其个人立场的中立性，也能防止事件被放大为地缘政治话题。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,102,613,662,223
4.1
最热门币种

更多文章

新闻
蚂蚁集团在港注册AntCoin商标 集团董事长将下月访港
Allen Li
Allen Li
2025-10-27 09:40:08
新闻
比特币长期持有者获利了结 短期买盘势力减少
Allen Li
Allen Li
2025-10-27 06:30:56
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者