CYBER代币首次被上市公司储备 三个月实现翻倍
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由于囤比特币企业的成功，不少上市公司开始模拟并向更多元化发展，由囤比特币到以太币、SOL等等，近日又有新币种被上市公司相中。纽约证券交易所上市公司 Enlightify 于 17 日宣布，计划以最多 2,000 万美元的金额收购去中心化 AI 基础设施项目 Cyber 的原生代币 CYBER。
Enlightify 将在接下来的 12 个月内通过公开市场收购的方式，逐步购买 CYBER 代币。
该公司将采用美元成本平均法进行此次收购，并将 CYBER 视为长期储备资产。资产状况也将依据市场情况定期进行评估和调整。
首例上市公司将资金配置至 CYBER
这项决定标志着，Enlightify 成为首家将其储备资金投入 CYBER 的上市公司。
这一举措也反映出该公司在加密资产投资上的战略转变——不再只是被动持有比特币（BTC）或以太坊（ETH）等主流加密货币，而是主动配置具策略性的资产。
本次布局也与 Enlightify 于 2025 年 6 月 25 日宣布子公司 Antaeus Tech 业务重组有关。
Antaeus Tech 主要负责链上质押服务及数字资产管理等区块链相关业务，并已为本次资金配置建立了相应机制。
同时，在 AI 与区块链融合趋势日益增强的背景下，Cyber 的基础设施也逐渐成为机构投资关注的焦点。
合规性与市场影响
Enlightify 表示，此次资金配置是其对 Web3 基础设施长期承诺的一部分，并无短期出售计划。受此消息带动，$CYBER日内升逾2.8％，由4月初的低位价格已翻倍。
该公告也受到 Cyber 基金会的积极回应，被视为对 Cyber 生态系统正当性的重要背书。
作为一家在 NYSE 挂牌的公司，Enlightify 通过向美国证券交易委员会（SEC）正式备案，确保了本次代币收购的透明性，具有高度示范意义。
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