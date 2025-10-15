鲸鱼重仓做空 XRP 和 DOGE 待鲍威尔重磅发言

十月 15, 2025

加密市场情绪越发紧张。上周五的关税冲击后，很多主流币在周日开始反弹，周一继续强势拉升。但如今，市场再次被染红。

行情又翻红为绿转红

比特币（BTC）自昨日起回调约 2.62%，以太坊（ETH）跌了 3.68%，而 XRP 跌幅更是达到 4.17%。这也让 XRP 再次远离关键心理关口 3 美元，目前报价约为 2.48 美元。

跌得最惨的要数 BNB——币安所系代币 24 小时内暴跌 10.26%，此前几个月的强势上涨暂告一段落。

这波暴跌的后座力相当明显——BNB 不仅暴跌，甚至被迫让出市值排名第三的宝座，重新被稳定币巨头 USDT（Tether） 取代。

至于 XRP，过去几周几乎没能搭上涨势，这次的崩盘却「一点不落」地全吃下来。

鲸鱼押注 XRP 进一步下跌

更糟的是，大户动向显示市场情绪正在恶化。据链上数据，加密鲸鱼 开始大举做空XRP，押注瑞波币后市继续走低。

目前来看，「要不要抄底 XRP」这个问题，在机构和大户之间的答案似乎是——不用。

不过被砸的不只 XRP，DOGE（狗狗币） 也难逃回调压力。资金开始寻找新的机会，市场热点正快速转移。

最近备受关注的新项目 Snorter 也因此吸引了大量眼球。这是一款能在 Telegram 上自动搜寻迷因币买点 的智能交易机器人，目前项目的预售已经突破 460 万美元，投资者正蜂拥进场，抢先卡位下一波「爆币」。

大户们的态度明显转趋谨慎，他们担心即将出现的政策讯号会对市场情绪造成负面冲击。

鲍威尔登场，市场屏息以待

所有目光此刻都聚焦在 美联储（Fed）主席 Jerome Powell 身上。他今天将在 费城（Philadelphia） 发表一场重磅 宏观经济与货币政策演讲，这场发言可能成为影响整个加密市场的关键转折点。

投资人普遍认为，若 Powell 的基调偏鹰，资金可能再度流出风险资产；但若释放宽松信号，市场或将迎来一波「反弹行情」。

这场演讲恰逢美国再次与中国发生关税冲突之际，近期数字资产因此承受了较大压力。同时，美联储下一次关于利率政策的会议也即将召开。

分析师因此预计，Powell 可能会在发言中透露美国基准利率的下一步走向。如果他暗示降息，可能会稳定 XRP 和其他加密货币的价格；但如果美联储推迟下一次降息，这可能会加剧加密市场的危机。